Sie war die größte deutsche Streamerin auf Twitch – Jetzt beendet sie mit gerade einmal 24 Jahren ihre Karriere

Antonia „Reved“ Staab (24) war 3 Jahre lang die größte Streamerin im deutschen Twitch. Dann kündigte sie eine Streaming-Pause aus gesundheitlichen Gründen an. Nun weitet sie die Pause auf ihre übrigen Social-Media-Kanäle aus.

Um wen geht es? Antonia „Reved“ Staab begann ihre Karriere mit Minecraft auf YouTube und stieg innerhalb weniger Jahre zur größten Streamerin im deutschen Twitch auf. Mit den Streamer Awards veranstaltete sie zudem ein wichtiges Event für die deutsche Szene.

Im August 2023 gab sie jedoch überraschend eine längere Streaming-Pause bekannt. Die 24-Jährige litt schon lange an ungeklärten Kopfschmerzen und sagte, es gehe ihr gesundheitlich wie einem 70-Jährigen. Jetzt verabschiedet sich Reved von Social Media.

Reved sagt: Sie kann mit Social Media nicht heilen

Warum hört sie auf? In einem YouTube-Video vom 29. November 2024 gibt Reved bekannt, dass sie sich auf unbestimmte Zeit von all ihren Social-Media-Kanälen zurückziehen wird. Die 24-Jährige lässt zwar offen, ob sie noch einmal zurückkommt, spricht aber von ihrem „letzten Video.“

Die Streamerin erklärt, dass die Ursachen vieler ihrer körperlichen Beschwerden eigentlich seelischer Natur seien. Etwas Ähnliches hatte sie bereits im Mai gesagt, als sie berichtete, wie sehr sie unter ihrer Beziehung mit der Twitch-Streamerin Anni The Duck litt.

Nun habe sie festgestellt, dass der öffentliche Diskurs ihrer Heilung im Weg stehe. Sie brauche Abstand davon – sowohl privat als auch beruflich.

Hinzu kommt ein Todesfall in der Familie der Streamerin, der sie sehr aus der Bahn geworfen habe.

Das ganze Video könnt ihr euch hier anschauen:

Ein Leben außerhalb von Social Media

So geht es weiter: Wie Reved erklärt, habe Social Media ihr bisheriges Leben ausgemacht. Sie habe im Alter von 14 Jahren damit angefangen, mit 18 wanderte sie ins Streamer-Paradies Madeira aus und wurde Vollzeit-Streamerin. Nun will sie herausfinden, was ihr eigentlich außerhalb davon Spaß machen könnte.

Der Zeitpunkt sei allerdings denkbar ungünstig, da in der kommenden Woche ihre Streamer Awards stattfinden und sie außerdem nochmal Merchandise herausbringe. Statt von ihr selbst würde das Event nun von den Streamern Rezo und NoWay moderiert.

Die Streamerin sagt: Sie könne sich nicht mit guter Laune auf die Bühne stellen und ein Event moderieren.

Gerade weil sie das Streamen so liebe, müsse sie nun die Reißleine ziehen, bevor sie ganz die Freude daran verliere, so Reved. Sie stellt klar, dass sie sehr gerne eines Tages zurückkommen möchte, jedoch noch nicht versprechen kann, ob, wann und in welcher Form das geschehen wird.

Reved betont mehrmals, dass in diesem Jahr Themen noch einmal aufgewühlt worden sind, die für sie sehr belastend seien.