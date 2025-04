2 Twitch-Streamer erfüllen so sehr ein Klischee, dass es sie schockt, als ihr Kollege da nicht mitmacht

In der neuesten Folge ihres Podcasts Offline+Ehrlich reden die Twitch-Streamer Max „Trymacs“ Stemmler, Florian „Varion“ Kiesow und Sascha „unsympathischTV“ Hellinger über ihre Trink-Gewohnheiten. Einer von ihnen tanzt dabei aus der Reihe, während die anderen beiden zum Teil ein Klischee ihres Berufs erfüllen.

Um wen geht es? Die Twitch-Streamer Trymacs, Varion und unsympathischTV betreiben seit einigen Jahren ihren eigenen Podcast Offline+Ehrlich. Hier tauschen sie sich über ihren Alltag aus, berichten von ihren Erlebnissen der letzten Woche und beantworten gelegentlich Fragen von Fans.

In der neuesten Folge auf Spotify reden die drei über ihre Trink-Gewohnheiten im Alltag. Dabei wird schnell klar: unsympathischTV unterscheidet sich von den anderen beiden Streamern.

„Ist es nicht langweilig, nur Wasser zu trinken?“

Was ist das für ein Klischee? Das Klischee eines Twitch-Streamers stellt ihn als Energy-trinkender Zocker dar, der den ganzen Tag nur vor dem PC sitzt und so eine ungesunde Haltung bekommt. Trymacs und Varion spielen mit ihren Trink-Gewohnheiten genau in einen Teil dieses Klischees hinein.

Trymacs berichtet von seinem Alltag, wenn er eine LAN-Party macht: Er schläft meist nur fünf Stunden und trinkt den ganzen Tag nur Energy-Drinks oder andere Getränke mit Koffein. Das würde er machen, damit er nicht müde ist und mehr Zeit hat zu zocken.

Danach würde er allerdings fünf Tage lang auf Koffein verzichten, was auch enorme Kopfschmerzen bei ihm verursachen würde. Etwas Ähnliches berichtet auch Varion, der schon einmal auf Koffein verzichtete und ebenfalls Kopfschmerzen bekam.

Was trinkt unsympathischTV? Im Gegensatz zu Varion und Trymacs trinkt unsympathischTV hauptsächlich Wasser und nur in seltenen Fällen einen Energydrink oder andere süße Getränke. Sehr zur Verwunderung von Trymacs und Varion.

Grund dafür sei unter anderem auch, dass unsympathischTV Angst davor haben soll, zu viel Koffein zu konsumieren. Außerdem sei Wasser ja auch eher einfach nur ein Mittel zum Zweck.

Varion fragt unsympathischTV geradeheraus: „Ist es nicht langweilig, nur Wasser zu trinken?“. Er selbst trinke täglich mindestens einen Energydrink und würde sich auch jeden Tag genau darauf freuen. Das sei seine „Freude im Alltag.“

Abschließend meint er: „Worauf freue ich mich dann, wenn ich das nicht mehr habe?“ Weiter fragt er unsympathischTV: „Was trägt dich durch den Tag?“

Warnungen vor zu hohem Koffein-Konsum: Gerade der Fakt, dass Varion und Trymacs bei Verzicht auf Koffein Kopfschmerzen bekommen, ist ein Indiz dafür, dass sie nicht nur psychisch, sondern auch körperlich davon abhängig sind. Darauf weist etwa die Kieler Schmerzklinik hin und warnt gleichzeitig vor zu hohem Koffein-Konsum. Kopfschmerzen sind laut Schmerzklinik deutliche Entzugserscheinungen.

Die Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) empfiehlt, nicht mehr als 200 Milligramm zu überschreiten. Eine Tasse Kaffee enthält zwischen 60 und 100 mg Koffein (via infothek-gesundheit.de).

