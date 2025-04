Twitch: Das neue Update von Clash of Clans gefährdet die Beziehung von Trymacs

Das neue Update von dem Mobile Game Clash of Clans bringt nicht nur positive Aspekte für das Leben von Twitch-Streamer Trymacs. Es scheint wohl negative Einflüsse auf seine Beziehung und seine Zeit auf dem stillen Örtchen zu haben.

Was ist das für ein Update? Trymacs spielt gerne das Spiel Clash of Clans. Für das Mobile Game ist ein neues Update herausgekommen, das die Ausbildungszeit der Truppen, Zauber und Belagerungsmaschinen auslöscht.

Somit werden auch die entsprechenden Items dazu entfernt, also Trainingstrank, Ausbildungssnack und Ausbildungsschub-Vorteil. Also Dinge, die die Ausbildungszeit in der Vergangenheit verringert haben

Das hat zur Folge, dass nun nicht mehr nur zwei Angriffe auf ein gegnerisches Dorf vollzogen werden können, sondern mehrere.

Wir stellen euch die Karriere von Trymacs in unserem Video vor:

„Ich weiß gar nicht, wann Schluss ist“

Wie gefährdet das Update Trymacs’ Beziehung? In einem Twitch-Stream, von dem ein Clip auf YouTube hochgeladen wurde, erzählt Trymacs von den Konsequenzen des neuen Updates. Wenn Trymacs mit seiner Freundin auf dem Sofa sitzt, habe er in der Vergangenheit seine zwei Angriffe gemacht und seine Freundin habe das gesehen.

Mit dem neuen Update kann der Twitch-Streamer aber jetzt mehrere Angriffe hintereinander machen und verbringt somit mehr Zeit in dem Spiel.

Ein weiterer Punkt sei seine Zeit auf dem stillen Örtchen. So würde er jetzt viel mehr Zeit auf der Toilette verbringen. Denn dort spielt er immer das Mobile Game und machte früher seine zwei Angriffe.

Mittlerweile, ohne die Ausbildungszeit, könne er aber den ganzen Tag dort verbringen. Dazu sagt er: „Wie nervig. (…) Ich weiß gar nicht, wann Schluss ist“ (via YouTube).

Trymacs nimmt Clash of Clans sehr ernst. Schließlich war es eines der ersten Spiele, die er in seiner Twitch-Karriere gespielt hat. Er nimmt es sogar so ernst, dass er seinen eigenen Rauswurf aus seinem Clan gerechtfertigt fand: „Haut mich raus, ich hab’s verkackt“ – Trymacs wurde aus eigenem Clan in Clash of Clans geworfen, findet es fair