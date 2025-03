„Haut mich raus, ich hab’s verkackt“ – Trymacs wurde aus eigenem Clan in Clash of Clans geworfen, findet es fair

In einer Liveshow des Podcasts „Offline + Ehrlich“ erzählte der Twitch-Streamer Max „Trymacs“ Stemmler davon, wie er aus seinem eigenen Clan in Clash of Clans rausgeflogen ist. Der Grund: Er hatte nicht rechtzeitig ein Dorf angegriffen. Trymacs findet seinen Rauswurf gerechtfertigt.

Warum wurde Trymacs aus dem Clan geworfen? Trymacs erzählt in einer Liveshow von „Offline + Ehrlich“, dass er wegen eines versäumten Angriffs aus seinem Clan in Clash of Clans geflogen ist. Bei dem Spiel hat man 24 Stunden Zeit in einem Krieg ein gegnerisches Dorf anzugreifen. In dieser Zeit schaffte es der Twitch-Streamer nicht, seiner Pflicht als Clan-Mitglied nachzugehen.

Clash of Clans ist ein MMO-Strategiespiel, das auf Android oder iOS gespielt werden kann. Spieler bauen ihre eigenen Dörfer auf und ziehen gegen andere Dörfer in den Krieg. Es bilden sich verschiedene Clans, die sich gegenseitig bekriegen.

Wir stellen euch das Leben und die Karriere von Trymacs in unserem Video vor:

„Dein Clan braucht dich“

unsympathischTV berichtet davon, dass er für seine Videos Einsendungen von Chats von seinen Zuschauern bekommen hat. In diesen geht es darum, dass eine Person aus einem Clan in Clash of Clans geflogen ist, weil sie eine Woche lang nicht online war. Die Erklärung der Person, dass er Schule gehabt hat, ließen seine Clan-Kollegen nicht gelten.

Warum findet Trymacs den Rauswurf fair? Trymacs kann diese Herangehensweise verstehen, schließlich hat man bei einem Krieg 23 Stunden Zeit sich vorzubereiten und dann nochmal 24 Stunden, um seinen Gegner anzugreifen.

Das findet Trymacs ausreichend Zeit, denn „Dein Clan braucht dich. Der braucht dich wirklich. Der braucht deine zwei Angriffe.“ (via YouTube). Sonst würde der Clan-Krieg verloren werden.

Weil Trymacs selbst einmal den Angriff nicht in dieser Zeit geschafft hatte, findet er den Rauswurf gerechtfertigt und sagt dazu: „Ich hab da auch vollstes Verständnis. (…) Haut mich raus, ich hab’s verkackt.“

Nach dem Rauswurf wurde Trymacs zwar wieder aufgenommen, doch durfte er erstmal nicht an einem Clan-Krieg teilnehmen und hatte keine Führungsposition.

Trymacs hat eine besondere Beziehung zu Clash of Clans: Trymacs nimmt das Mobile Game sehr ernst. Es war eines der ersten Spiele, neben Clash Royale, das er am Anfang seiner Twitch-Karriere gespielt hat. Während er bei den Dreharbeiten seiner eigenen Show „Nerd in the Dirt“ teilnahm ließ er sogar seine Freundin spielen, damit sein Account nicht unbeaufsichtigt war und ihm wichtige Items nicht verloren gingen.

Seine Podcast-Kollegen unsympathischTV und Varion würde Trymacs übrigens nicht in seinen jetzigen Clan lassen. Dafür seien sie dem Twitch-Streamer nicht investiert genug. Andere Twitch-Kollegen von Trymacs haben einen spezielle Art gefunden, ihn zu ärgern: Trymacs hat einen teuren Fortnite-Account, aber nur, weil ihn seine Twitch-Kollegen ärgern möchten