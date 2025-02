Trymacs hat einen teuren Fortnite-Account, aber nur, weil ihn seine Twitch-Kollegen ärgern möchten

Der Twitch-Streamer Max „Trymacs“ Stemmler hat wohl einen sehr teuren Fortnite-Account, da er viele Emotes besitzt. Doch die hat er sich nicht selbst zugelegt. Seine Streamer-Kollegen haben so nämlich einen Weg gefunden, den Content Creator zu ärgern.

Warum hat Trymacs einen teuren Fortnite-Account? Fortnite ist eigentlich ein kostenlos spielbares Spiel. Möchte man sich aber Emotes oder Skins zulegen, kann man Echtgeld ausgeben. Je mehr ein Account davon besitzt, desto „teurer“ ist er also.

Der Twitch-Streamer Trymacs hat dank seiner vielen Emotes und Skins vermutlich einen besonders wertvollen Fortnite-Account. Aber nicht, weil er sich die kosmetischen Items selbst kauft, sondern weil seine Streamer-Kollegen ihm diese zuschicken. Das machen sie, um ihn zu ärgern.

In unserem Video fassen wir euch die Karriere von Trymacs zusammen:

„Bin schon wieder stinksauer“

Warum lässt sich Trymacs damit ärgern? Einige Emotes sind Tänze, die mit aktueller Musik unterlegt sind. Trymacs ist kein Fan dieser Emotes. Das sieht man schon daran, als er in einem Clip (via YouTube) seinen Creator-Code in Fortnite bewerben möchte, dann aber abgelenkt ist von den tanzenden Emotes im Hintergrund.

Mit einer angeekelten Faszination guckt sich der Streamer für einen Moment die Tänze an und sagt dann: „Okay, Leute, Planänderung, kauft euch nichts. Ich bin gerade die Emotes durchgegangen, ich bin schon wieder stinksauer. Ich wollte gerade Werbung machen für meinen Creator Code und dann doch nicht jetzt.“

In einem anderen Clip öffnet Trymacs in Fortnite ein Geschenk von seinem Streamer-Kollegen JulianCoM. Es ist ein Tanz, auf den Song „I like the way you kiss me“. Das ist, laut Trymacs, sein „Hass-Emote“ und sagt dazu: „Er [JulianCoM] hat das absichtlich gemacht“

Auch Sascha „unsympathischTV“ Hellinger macht sich darüber lustig und meint, dass man ihm die Emotes nur schicken würde, weil es so witzig ist, wie sich Trymacs darüber ärgert.

Wer sich die Clips ansehen will, kann im passenden YouTube-Video von Satter Hugo ab Minute 04:59 reinschauen. Mit anderen Sachen kann man Trymacs nicht so leicht ärgern. So hatte es der YouTuber ApoRed auf ihn in einem Disstrack abgesehen, doch der Twitch-Streamer freute sich auf die Beleidigungen: Trymacs freut sich drauf, von ApoRed beleidigt zu werden – Ist dann vom Ergebnis enttäuscht