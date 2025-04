Tanzverbot steckt in der Lebenskrise, spricht über seine Beziehung: „Hat mir viel Lebenswillen genommen“

Der Twitch-Streamer Killian „Tanzverbot“ Heinrich hat sich am Abend des Ostersamstags, dem 19.4, mit einem Video auf YouTube nach einem halben Jahr Pause zurückgemeldet. Er spricht über seinen aktuellen Zustand und über seine Beziehung zur Streamerin QuiteLola. Er sagt, Lola habe etwas mit dem Twitch-Streamer Adam „SkylineTV“ Wolke gehabt, noch als sie bei ihm gewohnt habe. Das habe ihn „gebrochen“.

Das wusste man über die Situation: Der Influencer Tanzverbot hatte Ende 2023 erklärt, dass er Steuerschulden hat und sein Leben durch eine Kaufsucht in Schieflage geraten sei. Aus den Schulden wollte er sich befreien und verdiente mit regelmäßigen Streams dank der Unterstützung seiner treuen Fans einige zehntausend Euro, verschwand im September 2024 jedoch wieder von Twitch.

Er sendete immer wieder kurze Nachrichten, dass es ihm nicht gut geht, aber er sei auf dem Weg der Besserung. Im Stream war er aber nicht zu sehen.

Tanzverbot führte über Jahre eine freundschaftliche, aber auch romantische Beziehung mit der Twitch-Streamerin QuiteLola – da gab es offenbar harmonische Phasen, aber auch immer wieder Spannungen. Seit einiger Zeit hieß es, die Beziehung sei vorbei, man sei „nur noch befreundet“ und bitte die Fans, die Privatsphäre zu akzeptieren und das Thema ruhen zu lassen.

Tanzverbot erklärt den desolaten Zustand seines Lebens, weint mehrfach die Woche

Das sagt Tanzverbot jetzt: In einem Video zum Ostersamstag meldete sich Tanzverbot jetzt zurück (via youtube). In der ersten Hälfte des Videos erklärte der 28-Jährige, sein eigener Zustand sei desolat. Er wisse zwar nicht, ob er depressiv sei, vermute es aber. So gehe er seit Monaten nicht mehr aus dem Haus und weine mehrfach die Woche, danach gehe es ihm aber besser.

Die Lage, die er beschreibt, klingt ernst:

Tanzverbot hat sein Auto zu Schrott gefahren

Er muss wegen Eigenbedarf der Vermieterin aus seiner Wohnung raus

Weil er nicht als Streamer arbeitet, haben sich die Steuerschulden, die er 2024 schon teilweise abgetragen hatte, erneut angehäuft. Die Steuerschuld sei so hoch wie Ende 2023 und er weiß nicht weiter

Er sagt, er hänge nur noch vor dem PC, sei in VRChat und schlafe bis nachmittags

Die Twitch-Streamerin QuiteLola ist für ihren IRL-Content, etwa Reise-Streams, bekannt.

Tanzverbot beschreibt Twitch-Streamerin Lola als rücksichtslos

Das sagt er zu seiner Beziehung mit QuiteLola: In der zweiten Hälfte des Videos gibt Tanzverbot seiner Ex-Freundin QuiteLola einen Teil der Schuld an seiner aktuellen Situation. Sie habe sich ihm gegenüber rücksichtslos verhalten. Zwar sagt Tanzverbot immer wieder, dass er selbst Schuld an der Situation trage, aber schildert ausführlich das Fehlverhalten von Lola, die er als „OnOffOnOff“-Freundin bezeichnet. Dieses Fehlverhalten habe ihm viel Lebenswillen genommen.

Er sagt, er habe lange geschwiegen. Könne es aber nicht mehr ertragen, dass Leute auf Social Media ihm erklären, was für eine wundervolle Frau er da habe ziehen lassen und wie gut die für ihn war.

In Wirklichkeit sei es anders. Doch weil er so impulsiv sei und Lola so nett und beherrscht, wirke es für Außenstehende immer so, als sei er der „Böse“ in der Beziehung. Aber „dieser Mensch“, also Lola, habe ihm viel zugemutet und abverlangt. Doch weil sie so professionell sei, wirke das auf Außenstehende immer anders:

Ihr glaubt alle nicht, was da passiert ist. Und ich kann dieses: Oh, das arme Mädchen hat sowas gar nicht verdient – ich kann das nicht mehr hören. Ihr wisst nicht, was da im Hintergrund abgeht. Natürlich wirk ich von außen wie der Böse, wenn sie hier neben mir steht, mit einem Teller mit Obst.

Tanzverbot sagt:

QuiteLola habe zu Beginn ihrer Beziehung mit Tanzverbot noch ein halbes Jahr mit ihrem Ex-Freund zusammengelebt und im gemeinsamen Bett geschlafen

Dann sei sie gegen seinen Willen bei ihm eingezogen, obwohl die Wohnung so klein war

Sie habe dann, während sie bei ihm gewohnt habe, mit dem Streamer Adam „SkylineTV“ Wolke angebandelt

Adam SkylineTV Wolke – er gilt als weltweit führender IRL-Streamer, weil er als Einzelperson extrem hochwertige Qualität bei Outdoor-Streams garantiert. Er begleitet viele Twitch-Events und Streamer.

Tanzverbot sagt, er habe sich betrunken bei Adam entschuldigt

Wie eskalierte die Situation? Der Schlüsselmoment für Tanzverbot war offenbar ein Instagram-Event, wo er zu viel getrunken hatte. Tanzverbot sagt, Lola und SkylineTV hätten auf dem Event viel Zeit miteinander verbracht und ihn weitgehend ignoriert. Er habe dann angetrunken das klärende Gespräch gesucht:

Dann bin ich zu ihm gegangen, an diesem Abend. […] Ich hab mich im Suff so, weil im Suff werd’ ich nicht so liebesbedürftig, aber ich will keinen Streit haben. Ich werd’ nicht aggressiv, sondern ich werd’ so voll der Liebe. Und dann hab ich ihm gesagt: Ich weiß, Adam, du hast das auch schon mitbekommen. Es tut mir wirklich mega-leid, dass ich dich in unser Beziehungsdrama miteinbeziehe.

Nach seiner Entschuldigung hätten QuiteLola und Adam gemeinsam die Party verlassen.

Dass zwischen beiden tatsächlich etwas vorgefallen sei, habe Tanzverbot erst erfahren, als er Lola beim Umzug in ihre neue Wohnung half.

Das ist wirklich die krasseste Sache, die man mir hätte antun können. Das hat mir so viel Lebenswillen geraubt.

Tanzverbot sagt, Lola habe ihn zudem ins Gesicht geschlagen und er musste sich in seiner Wohnung einschließen, weil sie manchmal im Streit die Kontrolle verloren habe.

Der Streamer sagt, die Beziehung mit Lola sei zwar „offiziell“ schon länger beendet, tatsächlich habe man sich aber erst am 12. Januar 2025 final voneinander getrennt.

Noch am Ostersamstag wurde das Video auf Social Media heiß diskutiert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Internet läuft nach dem Video auf Hochtouren

Wie geht es für Tanzverbot weiter? Tanzverbot sagt, er sei ratlos. Sei kurz davor, alles, was er noch habe, zu verlieren und weiß nicht, wie es weitergeht.

Unter dem Video erhält Tanzverbot viel Unterstützung der Fans. Man wünscht ihm Kraft.

Wie geht es jetzt für die anderen weiter? SkylineTV und Lola werden jetzt am Morgen des Ostersonntags schon auf Social Media mit vielen Fragen und gehässigen Kommentaren bombardiert.

Bei SkylineTV heißt es auf Instagram unter dem aktuellen Beitrag, er sei KnatterTV , FremdgehTV und solle sich schämen.

Bei Lola sagen Kommentare: Es sei für ihre IRL-Streams sicher gut, mit dem IRL-Erfinder Kontakt zu haben, man solle sie canceln und einer fragt, ob Adam ihr ernst sei?

Es gibt aber auch einige Kommentare, die Popcorn-Memes posten, als Zeichen, dass man sich zurücklehnt und das Drama nun genießt.