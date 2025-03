Er gilt heute als Synonym für IRL im deutschen Twitch, dabei wollte er eigentlich zum Fernsehen

Adam „SkylineTV“ Wolke hat die Kategorie IRL in der deutschen Twitch-Szene groß gemacht. In dem Podcast Henke’s Corner redet er über seine Liebe zu Livesendungen im Fernsehen und wie daraus das IRL-Streaming entstand.

Wer ist Adam Wolke? Adam Wolke ist einer der Größen im deutschen Twitch. Seine Kategorie ist hauptsächlich IRL, also „In Real Life.“ In der Kategorie IRL streamen Content Creator ihre Unternehmungen „im echten Leben.“

In Deutschland erfreut sich die Kategorie großer Beliebtheit. Das kommt vor allem auch durch Adam Wolke, dessen Produktionen extrem aufwendig sind und er so den Maßstab für guten Content in dieser Sparte setzte.

Seine Expertise wird auch immer wieder von großen Twitch-Streamern wie MontanaBlack oder Knossi in Anspruch genommen. Sein häufiges Auftreten in Zusammenhang mit diesen Content Creatoren hat zu einem Insider-Witz innerhalb der Community geführt: Er galt lange Zeit als „Der Typ von MontanaBlack“. Ein Witz, bei dem Adam auch selbst eingestiegen ist (via YouTube).

„Das war früher ein Traum“

Adam Wolke hatte schon immer eine Leidenschaft für Livesendungen im Fernsehen und wollte dort auch immer seinen Platz finden. Er ist häufig nach Köln gefahren und hat sich Liveproduktionen angeschaut, weil er davon so fasziniert war. Er sagt: „Das war früher ein Traum, als es noch normal war, dass da alles läuft.“ (via YouTube).

Wie kam Adam Wolke zum IRL-Streaming? Zunächst arbeitete Adam als selbstständiger Programmierer und streamte nebenbei auf YouTube. Hier testete er das Livestreamen und ging durch Berlin. Dabei spielte er eine Parodie eines Ultra-Fans von Dagi Bee.

Er wechselte zu Twitch, wo er schnell mehr Zuschauer erlangte. Der breiteren Masse wurde er dann durch Twitch-Größen wie MontanaBlack und Knossi bekannt, als diese sein Können entdeckten. Adam Wolke wurde dann für große IRL-Events der Streamer gebucht und seine Community wuchs noch mehr.

Mittlerweile gilt Adam Wolke als der Pionier des IRL-Streamings. An den meisten IRL-Produktionen im deutschen Twitch ist er beteiligt, hat aber auch eine eigene große Community, die er immer wieder auf seine Unternehmung mitnimmt.

Seine Kapazität für große Liveproduktionen möchte er auch mit anderen kleineren Content Creatoren teilen. So rief er vor kurzem sein neues Projekt „Dein Super-Stream“ ins Leben, bei dem sich weniger bekannte Content Creatoren bewerben können und einen von Adam aufwendig produzierten Livestream gewinnen können.

