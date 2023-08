MontanaBlack wagt sich trotz Höhenangst auf die Achterbahn, kreischt sich auf Platz 1 im deutschen Twitch

Auch in Sachen Watchtime lag MontanaBlack zwischenzeitlich ganz vorne, musste sich dort allerdings seinem Twitch-Kollegen EliasN97 und dessen am Sonntag angelaufenen Submarathon geschlagen geben.

Seinen Besuch auf dem Hamburger Dom verlegte er allerdings auf einen Wochentag, in der Hoffnung, dass dann weniger los wäre und er dementsprechend weniger Aufsehen erregen würde. Offenbar probiert MontanaBlack noch aus, wie genau die IRL-Streams am besten für ihn funktionieren.

Was war das für ein Stream? Am 13. August 2023 tauschte MontanaBlack seine Gaming-Bude gegen die echte Welt und veranstaltete einen IRL-Stream aus dem Heidepark Soltau. Mit dieser Art Stream hatte der 35-Jährige bereits 2022 großen Erfolg .

Marcel „ MontanaBlack“ Eris (35) ist einer der größten Streamer im deutschen Twitch. Seinen Platz auf dem Thron musste er allerdings 2022 an den Berliner Elias „EliasN97“ Nerlich abgeben. Mit einem IRL-Stream führt „Onkel Monte“ nun wieder die Twitch-Charts an.

