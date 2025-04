Das deutsche Twitch klingt jetzt wie Breaking Bad, weil alle das neue Hype-Spiel auf Steam spielen

Das deutsche Twitch verwandelt sich durch ein gehyptes Spiel auf Steam zu einem Drogenlabor. Die Streamer spielen alle gemeinsam und die Dialoge zwischen ihnen hören sich an, wie aus einer Folge von Breaking Bad.

Was ist das für ein Spiel? Es handelt sich um Schedule I, ein Singleplayer und Koop-Spiel, indem es darum geht, Drogen zu verkaufen. Spieler produzieren die Ware, indem sie Drogen anbauen, die dann in Tüten verpacken und damit dann auf der Straße dealen.

Dabei müssen sie sich nicht nur vor der Polizei in Acht nehmen, sondern auch vor anderen kriminellen Banden. Die finden es nämlich nicht gut, dass sie auf einmal Konkurrenz bekommen.

Auf Steam geht das Indie-Spiel durch die Decke. Es ist eine gute Möglichkeit die Wartezeit bis GTA 6 zu überbrücken und konnte schon 400.000 Spieler anlocken.

Achtung: Schedule I ist eine fiktive Simulation, in der ihr kriminellen Machenschaften nachgeht. Drogenmissbrauch darf nicht unterschätzt werden und kann schwerwiegende Folgen haben. Wenn ihr Hilfe braucht, findet ihr Unterstützung bei Schedule I ist eine fiktive Simulation, in der ihr kriminellen Machenschaften nachgeht. Drogenmissbrauch darf nicht unterschätzt werden und kann schwerwiegende Folgen haben. Wenn ihr Hilfe braucht, findet ihr Unterstützung bei www.kmdd.de oder unter der Sucht-Hotline 01806 313031 (kostenpflichtig).

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Schedule I anschauen:

„Wann bist du fertig mit deinem Meth-Zeug?“

Warum klingt Twitch wie eine Folge Breaking Bad? Da es in dem Spiel um Drogen und die Herstellung derer sowie das Dealen geht, ist der Dialog der spielenden Twitch-Streamer dementsprechend. Jesse und Heisenberg stellen in der Serie Breaking Bad in ihrem Drogenlabor Meth her, genau das können die Twitch-Streamer auch in Schedule I nach einiger Spielzeit auch tun.

So sah am 1. April 2025 um 21:33 Uhr ein Teil des deutschen Twitch aus.

Die Twitch-Streamer Papaplatte und Reeze haben beispielsweise schon einige Dialoge geführt, die auch aus der Serie stammen könnten. So diskutieren sie in einem Twitch-Clip darüber, dass sie mehr Dealer anstellen müssen und Papaplatte fragt Reeze: „Wann bist du fertig mit dem Meth-Zeug?“.

Auch bei dem Twitch-Streamer NiklasWilson sehen das Spielerlebnis und die Dialoge, die er mit den Twitch-Streamern Rohat und Jussef hatte, ähnlich aus. So sagt Niklas zu seinem Twitch-Kollegen Jussef: „Ich geh’ zur Tanke. Du musst abpacken.“ und später noch „Hat einer Green Crack?“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Schedule I feiert Hype auf Twitch: In den letzten 7 Tagen konnten sich einige Twitch-Streamer an Schedule I erfreuen. Das Spiel wurde im deutschen Twitch über 860.000 Stunden geschaut (via sullygnome) und der meist gesehene deutsche Twitch-Streamer war Papaplatte mit einer Peak-Zuschauerschaft von 46.813 (via sullygnome).

Das deutsche Twitch ist häufig von den simpelsten Spielen begeistert. So auch von einem Spiel, indem es darum geht, sich Bilder von Google Maps anzuschauen, um dann zu erraten, wo auf der Welt man sich gerade befindet: Ein 12 Jahre altes Browser-Game feiert sein zweites Comeback auf Twitch und deutsche Streamer dominieren weltweit