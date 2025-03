Ein 12 Jahre altes Browser-Game feiert sein zweites Comeback auf Twitch und deutsche Streamer dominieren weltweit

Auf Twitch erlebt ein Spiel gerade seinen erneuten Aufstieg und macht vor allem deutschen Streamer mehr Spaß als je zuvor.

Was ist das für ein Spiel? Es handelt sich dabei um GeoGuessr, ein Browser-Game, bei dem man zufällig auf Google Street View ausgesetzt wird und mithilfe der dort geschossenen Aufnahmen erraten muss, wo man sich befindet. Das Spiel kann alleine oder gegen andere Spieler gespielt werden. Wer am nächsten an dem tatsächlichen Ort dran ist, bekommt mehr Punkte und dem Gegner werden Punkte abgezogen.

Das Spiel wurde ursprünglich 2013 veröffentlicht, wo es sich an einiger Popularität erfreute. In den Jahren 2020 bis 2021 gab es einen regelrechten Hype um das Spiel und Twitch-Streamer ließen sich dabei beobachten, wie sie verschiedene Orte errieten. Mittlerweile gibt es sogar internationale Meisterschaften für das Spiel.

Wir stellen euch den bekannten Twitch-Streamer und Hobby-GeoGuessr Papaplatte in unserem Video vor:

GeoGuessr erlebt erneuten Hype

Jetzt erlebt das Spiel eine anwachsende Popularität. Schaut man sich die Langzeitstatistiken des Spiels auf Twitch an, sieht man einen deutlichen Anstieg, sowohl in Deutschland, als auch im internationalen Bereich.

Durchschnittliche monatliche Zuschauer von GeoGuessr auf Twitch in Deutschland (via sullygnome).



Durchschnittliche monatliche Zuschauer von GeoGuessr auf Twitch international (via sullygnome).

Welche Deutsche Streamer werden am meisten geschaut? Sowohl unter den deutschen Kanälen, als auch unter den internationalen Twitch-Kanälen liegt BastiGHG nach Watchtime mit 254.926 Stunden GeoGuessr auf Platz 1 (via sullygnome). Auf Platz 2 steht Papaplatte mit 147.382 Stunden Watchtime GeoGuessr (via sullygnome).

Warum wird das Spiel wieder so gehyped? GeoGuessr ist ein Spiel, für das nicht viele Vorkenntnisse benötigt werden. Bei einem Twitch-Stream kann nicht nur der Streamer selbst, sondern auch der Chat mitraten.

Außerdem ist es für Zuschauer spannend, den Profis in dem Spiel zuzuschauen und zu sehen, welche kleinen Details schon hilfreich sein können, um den richtigen Ort zu erraten.

Ein toller Bonus: Man bildet sich in Geografie weiter und bekommt ein Gespür dafür, wie andere Teile des Planeten aussehen.

Das letzte Twitch Rivals wurde mit dem Spiel GeoGuessr gespielt. Dabei traten insgesamt 24 verschiedene internationale Twitch-Streamer an, unter anderem auch Papaplatte. Der gewann das Turnier prompt, obwohl er betrunken war: Twitch-Streamer Papaplatte hat 5 Stunden, um sich in GeoGuesser auf ein Turnier vorzubereiten, ist aber betrunken