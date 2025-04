Ein neues Spiel auf Steam hilft, die Wartezeit bis GTA 6 zu überbrücken, lockt 400.000 Spieler an

Ein Überraschungshit auf Steam belegt in den aktuellen, beliebten Veröffentlichungen sowie bei den Trends den ersten Platz. Schedule I ist ein Lebenssimulator der neuen, etwas anderen Art, in dem ihr als Kleinkrimineller euren Weg zum Drogenbaron erarbeiten müsst.

Was ist das für ein Spiel? Die Rede ist von dem Simulationsspiel Schedule I, in welchem Spieler einem ziemlich deutlichen Ziel nachgehen: Sich in der Drogenszene der Stadt von einem kleinen Grasdealer bis zu einem Besitzer eines mächtigen Drogenimperiums hochzuarbeiten.

Dabei geht es nicht nur um die Produktion der Ware, sondern auch die Auslieferung, den Aufbau von Kundenbeziehungen und Konfliktlösungen auf ganz verschiedene Art und Weisen, etwa dann, wenn konkurrierende Drogenhändler oder die Polizei auf die Spieler aufmerksam werden.

Damit man aber auch genug motiviert bleibt, bietet das Spiel die Möglichkeit, sein schmutziges Geld auf verschiedene Weise auszugeben, indem man es beispielsweise neu investiert oder in einem Kasino verbrät. Das Ganze geht nicht nur allein, sondern kann gemeinsam mit Freunden im Co-Op erlebt werden.

Achtung: Schedule I ist eine fiktive Simulation, in der ihr kriminellen Machenschaften nachgeht. Drogenmissbrauch darf nicht unterschätzt werden und kann schwerwiegende Folgen haben. Wenn ihr Hilfe braucht, findet ihr Unterstützung bei Schedule I ist eine fiktive Simulation, in der ihr kriminellen Machenschaften nachgeht. Drogenmissbrauch darf nicht unterschätzt werden und kann schwerwiegende Folgen haben. Wenn ihr Hilfe braucht, findet ihr Unterstützung bei www.kmdd.de oder unter der Sucht-Hotline 01806 313031 (kostenpflichtig).

Hier seht ihr den Trailer zu Schedule I:

Eine neue Art des Lebenssimulators, die großartig ankommt

Wie schneidet das Spiel auf Steam ab? Schedule I hat momentan bei ca. 30.000 Reviews eine Bewertung von 96,18 %. Am Sonntag, dem 30. März 2025, knackte das Spiel mit einem Peak von 400.000 Spielern einen neuen Meilenstein, der das Spiel in den Charts in die Höhe schießen ließ (via SteamDB).

Was sagen die Spieler? Die Rezensionen auf Steam spiegeln die Begeisterung der Spieler, dessen Bewertungen äußerst positiv ausfallen. Manch einer wünscht sich sogar, dass die Entwickler von GTA 6 sich daran orientieren:

ctolsen schreibt: „Eine Frau kam auf mich zu und fragte nach Gras, mochte meinen angebotenen Preis nicht, und stach dann mit einer zerbrochenen Glasflasche auf mich ein. 10/10“

Bratahh kommentiert: „Wenn du schon immer einmal die risikoreiche Welt der Drogen nach Schedule I erleben wolltest, ohne die kleinen Unannehmlichkeiten einer Gefängnisstrafe von 25 Jahren bis lebenslänglich auf sich nehmen zu müssen, dann herzlichen Glückwunsch – Du hast gerade dein neues Lieblingsspiel gefunden!“

Felix findet: „Absolut genial, nach 4 Stunden immer noch richtig Bock! Fühlt sich an wie vor 5 Minuten angefangen und trotz Early Access noch tausend Sachen zu entdecken! Definitiv zu empfehlen. Performance, Grafik, etc. alles super! Gerade für ein Ein-Mann-Studio 100-facher Respekt!“

WoodyFromNY wünscht: „So soll GTA6 sein“

Spicy Boi kommentiert: „Ein Solo-Entwickler hat einen Knaller mit einem soliden Gameplay-Loop entwickelt, der besser ist als die meisten AAA-Spiele da draußen. Außerdem macht es alleine oder mit Freunden Spaß, was ein wirklich gutes Spiel auszeichnet.“

Vor allem die Arbeit eines einzelnen Entwicklers, die wilden Möglichkeiten des Gameplays und der Spielspaß, der der offensichtliche Hauptfokus des Spiels zu sein scheint, überzeugen die Spieler von dem Mix aus Lebenssimulator, Breaking Bad und GTA. Die Open-World sowie der dargestellte Lifestyle aus Schedule I lassen es zwar nicht direkt zum neuen GTA werden, doch es könnte die Wartezeit auf den neuen Teil ein wenig überbrücken.

Der Erfolg von Schedule I ist nicht zu leugnen, das wird durch die Steam-Daten und die Meinungen der Spieler sehr deutlich. So konnte das Spiel bereits teilweise besser abschneiden als ein zeitgleich veröffentlichter AAA-Titel.