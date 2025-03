Bei Assassin’s Creed Shadows, dem neuen AAA-Spiel von Ubisoft, läuft es auf Steam derzeit gut. Bei einem Indie-Spiel, das einen auf Breaking Bad macht und euch zu Heisenberg werden lässt, läuft es allerdings noch besser.

Was ist das für ein Spiel? Schedule I ist eine Open-World-Sim auf Steam, in der ihr alleine oder im Koop euer eigenes Drogengeschäft aufbaut. Das Spiel ist am 24. März 2025 erschienen und hat mehr aktive Spieler auf Steam als das ebenfalls erst kürzlich erschienene Assassin’s Creed Shadows.

Ihr beginnt eure Karriere als Dealer auf der Straße: ohne Geld, ohne Ware und ohne Kontakte. Aus diesen bescheidenen Anfängen baut ihr euch mit der Zeit euer eigenes Drogen-Imperium auf, das es nicht nur mit der Polizei aufnimmt, sondern auch mit konkurrierenden Kartellen.

Einen Trailer zu Schedule I seht ihr hier:

Noch mehr Steam-Spieler als das neue Assassin’s Creed

Auf Steam ist Schedule I zu einem echten Überraschungs-Hit geworden: Von über 4.600 Rezensionen auf Steam fallen 98 % positiv aus. Aktuell ist das Spiel noch im Early Access. Einige Spieler haben schon über 5 und bis zu 15 Stunden im Spiel verbracht, bevor sie ihre Wertungen abgegeben haben.

Am 25. März, bereits einen Tag nach Release, hat das Spiel seinen aktuellen Höchststand von 116.408 gleichzeitigen Spielern auf Steam erreicht. Derzeit spielen rund 38.000 Leute (via steamdb.info, Stand 26. März 2025, 12:30 Uhr).

Mit so vielen gleichzeitigen Spielern läuft es sogar Assassin’s Creed Shadows den Rang ab. Das neue AC in Japan hat seinen Peak von 64.825 Spielern erst nach drei Tagen erreicht. Aktuell sind über Steam rund 26.000 Spieler ingame (via steamdb.info, Stand 26. März 2025, 12:30 Uhr).

Wie erfoglreich ist Assassin’s Creed? Schaut man sich die Zahlen an, muss man bedenken, dass Assassin’s Creed Shadows nicht nur auf Steam verfügbar ist, sondern auch auf PS5 und Xbox Series X|S. Obendrein kann man das Spiel auch im Ubisoft-eigenen Launcher (Connect) und über das Abo Ubisoft+ spielen.

Die höheren Spielerzahlen auf Steam bedeuten daher nicht, dass Schedule I insgesamt erfolgreicher ist als AC Shadows. In einem Post auf X hat Ubisoft bekanntgegeben, dass Shadows bereits 2 Millionen Spieler hat und damit die Launches von Origins und Odyssey übertrifft.

Assassin's Creed Shadows kommt derzeit trotz aller Kontroversen vor Release bei vielen Spielern sehr gut an.