Twitch-Streamer feiert sich übertrieben für ein Tor in der Baller League, dabei liegt sein Team 7 Punkte zurück

Während eines Fußballspiels soll Twitch-Streamer Wieland „Rumathra“ Welte ein Tor schießen. Er hat sich für einen Treffer eine besondere Pose überlegt, die aber sehr unangenehm wird, da sein Team 7:1 im Rückstand liegt.

Um wen geht es? Es geht um den Twitch-Streamer Rumathra. Mit seinen über 890.000 Followern auf Twitch kann er bei seinen Streams durchschnittlich über 1.400 Zuschauer begeistern (via SullyGnome). Er gehört zu den deutschen Twitch-Größen und nimmt regelmäßig an Events teil.

Rumathra nahm am Montag, dem 5. Mai 2025, an einem Spiel der Baller League teil. Zunächst war er nur als Kommentator in der Kabine, doch dann musste er auch selbst ran: Bei einem Elfmeter-Schuss sollte der Twitch-Streamer seiner Mannschaft aushelfen. Souverän traf er das Tor, über den Auftritt an sich, wurde sich jedoch von Twitch-Kollege Trymacs lustig gemacht.

Einer von Rumathras Twitch-Kollegen ist Trymacs. Wir stellen ihn euch im Video vor:

Provokante Gaming-Pose im echten Leben

Rumathra hatte sich im Falle eines Treffers eine ganze besondere Aktion überlegt: Er nahm einen Pappbecher und einen Teebeutel in seinen Hosentaschen mit aufs Feld, um dann zu „teabaggen“.

Was ist Teabagging? Teabagging ist ein Begriff aus dem Gaming und beschreibt eine provokante Geste, bei der ein Spieler seinen Charakter wiederholt in die Hocke gehen lässt. Das Ganze über dem Gesicht oder Körper des gegnerischen gefallenen Charakters. Die Bewegung soll das Senken der Genitalien auf das Gesicht des Gegners darstellen. Davon wird der Begriff Teabagging abgeleitet: Es imitiert das Eintauchen des Teebeutels in heißes Wasser.

Da die Geste einen sehr provokanten Charakter hat, wird sie häufig von Spielern gemacht, die sowieso schon im Spiel vorne liegen und sich dann dafür feiern, einen weiteren Punkt zu haben. Rumathras Team war jedoch sieben Punkte im Rückstand; sein Treffer war der erste Punkt, der in diesem Spiel überhaupt erzielt wurde.

In diesem Kontext wurde seine Idee etwas unangenehm und hätte bei mehr Punkten oder sogar der Führung im Spiel einen anderen Charakter bekommen.

Trymacs macht sich lustig: In einem Livestream schaute sich Trymacs den Torschuss von Rumathra an. Er kommentierte das Teabagging im echten Leben mit „Oh shit, das ist jetzt aber nicht gut. (…) Oh-oh. Bei einem 7:1-Rückstand? (…) Das ist crazy bei einem 7:1“ (via YouTube). Dabei verzog der Twitch-Streamer das Gesicht, lachte und schaute peinlich berührt zur Seite.

Neben seiner Teilnahme an verschiedenen deutschen Twitch-Events hat Rumathras Anhimmeln des Sternekochs Frank Rosin dazu geführt, dass er eine Twitch-Show mit ihm bekam. Bei einer Episode war sein Twitch-Kollege Trymacs zu Gast, der sich einer für ihn widerlichen Aufgabe stellen musste: Bekannter TV-Koch ist entsetzt, weil sich Twitch-Streamer Trymacs vor einem Gemüse ganz besonders ekelt