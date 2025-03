Twitch-Streamer Trymacs muss sich in Kochshow seinem größten Feind stellen und das ist ausgerechnet ein Stück Gurke

In der Kochshow Let them cook von Rumathra und Frank Rosin muss Trymacs bei einer Challenge ein paar Stücke Gemüse essen – das ist fast unmöglich für den Twitch-Streamer.

Was ist das für eine Kochshow? Die Kochshow Let them cook wurde von dem Twitch-Streamer Rumathra und Frank Rosin ins Leben gerufen. Rumathra reagiert in seinen Streams häufig auf die Show Rosins Restaurants, wo er sich sein Kochwissen aneignete.

Frank Rosin ist ein deutscher Koch, der seine professionellen Kochkünste immer wieder im Fernsehen zur Schau stellt. Er ist mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet und betreibt das Restaurant Rosin in Dorsten. In seiner Show Rosins Restaurants hilft er schlecht laufenden Restaurants wieder auf die Beine zu kommen.

Rumathras Begeisterung fürs Kochen und für Frank Rosin erweckte die Aufmerksamkeit des Profikochs, und sie starteten ihre eigene Liveshow. Hier treten zwei Content Creator in einem Kochduell gegeneinander an. Das Ergebnis wird dann vom Livechat und den beiden Moderatoren Rumathra und Frank Rosin bewertet.

Jeden Sonntag um 18 Uhr wird eine neue Folge der Show gestreamt und am folgenden Mittwoch wird die ganze Folge bei Joyn hochgeladen. Am 2. März waren Trymacs und sein Bruder Nicolas zu Gast und mussten jeweils ein Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln kochen. Trymacs musste sich dabei einer Herausforderung stellen, die ihn fast zum Erbrechen gebracht hat.

Wie sich die Karriere von Trymacs entwickelt hat, könnt ihr in unserem Video sehen:

„Das mag doch keiner, oder?“

Trymacs stellt sich der Gurke: Um den Profikoch Frank Rosin für zwei Minuten auf seiner Seite und somit einen Vorteil zu haben, müssen sich Trymacs und sein Bruder Nicolas erst einer Herausforderung stellen. Auf einem Teller befinden sich ein Stück Gurke, ein Radieschen und ein Artischockenherz, das gegessen werden muss. Wer schneller alles herunterbekommt, gewinnt.

Nicolas zieht sich direkt aus der Challenge raus, mit den Worten: „Es tut mir super leid, Frank, aber das ist es mir leider nicht wert.“ Nachher führt er weiter aus, dass er in Bezug auf Gemüse noch „komischer“ sei als sein Bruder.

Trymacs hingegen stellt sich der Herausforderung. Vorher sagt er jedoch noch: „Das mag doch keiner, oder?“, woraufhin Frank Rosin antwortet: „Doch, ich.“

Zuerst zwingt sich Trymacs das Radieschen hinunter, was noch einigermaßen in Ordnung verläuft. Doch bei der Gurke wird es schon schwieriger. Auch wenn die Gurke zum Großteil nur aus Wasser besteht, für Trymacs ist der Rest „einfach so ekelhaft.“

Zuletzt ist noch das Artischockenherz dran, was vom Geschmack her ziemlich bitter ist. Das Stück Gemüse bringt den Twitch-Streamer fast zum Erbrechen, doch er schafft es schließlich und spült den bitteren Geschmack mit einem Glas Wasser hinunter.

Frank Rosin ist fassungslos: Der Profikoch kann den Ekel von Trymacs nicht verstehen: „Ist so schlimm? Ehrlich? Ein blödes Radieschen?“ Er führt weiter aus: „Wenn das jetzt Elefantenhoden wären, dann könnte ich das ja verstehen, aber ‘ne Gurke?“

Letztendlich hat der Profikoch noch einige aufbauende Worte für die beiden Brüder. Laut ihm gäbe es viele Leute, die einen „Essensschaden“ haben. Er findet es gut, dass die Zwei dadurch ein Vorbild für solche Menschen sein können, indem sie zeigen, dass man den „Hebel umlegen kann“ und „einfach macht“, indem sie anfangen zu kochen.

Warum mag Trymacs kein Gemüse? Weswegen der Twitch-Streamer eine solche Abneigung gegen Gemüse hat, ist nicht ganz klar. Es scheint eine Mischung aus persönlichem Geschmack und negativen Kindheitserfahrungen zu sein. Zumal sein Bruder Nicolas ähnlich tickt.

Innerhalb seiner Community ist das schon zu einem Running Gag geworden. Trymacs erzählte immer wieder, wie ihn die Konsistenz und der Geschmack von vielen Gemüsesorten einfach anekeln würde.

Trymacs hat einige Eigenheiten, die sonst so kein anderer Twitch-Streamer hat. Eine weitere davon ist, dass er die Emotes und Tänze in Fortnite überhaupt nicht mag. Das haben seine Twitch-Kollegen ausgenutzt: Trymacs hat einen teuren Fortnite-Account, aber nur, weil ihn seine Twitch-Kollegen ärgern möchten