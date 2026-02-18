Twitch-Streamerin von Sauercrowd scheiterte zweimal unglücklich, feiert jetzt unter Tränen emotionales Happy End

Die Twitch-Streamerin LostKittn nimmt am Sauercrowd-Projekt teil, starb jedoch zweimal unglücklich im Zuge der Level-Phase von WoW Classic Hardcore. Jetzt feierte sie ein emotionales Happy End.

Wer scheiterte wie? Die Twitch-Streamerin LostKittn ist ebenfalls mit von der Partie beim deutschen WoW-Projekt Sauercrowd. In den letzten 90 Tagen steckte sie bereits über 522 Stunden in World of Warcraft (Quelle: SullyGnome.com). Sie spielt vor allem gemeinsam mit Naguura und JenNyan.

Ihr Weg in WoW Hardcore war nicht immer einfach: Bereits zweimal starb ihr Hardcore-Charakter. Schuld daran war zuerst ein Aufzug, der ohne sie abfuhr und so für einen Freiflug sorgte. Das sorgte für Fallschaden und ihre Level-29-Hexenmeisterin musste dran glauben.

Das zweite Mal war sogar noch unglücklicher: Die Twitch-Streamerin vergaß, dass sie sich im Discord stumm geschaltet hatte, so dass ihre Mitspieler nicht mitbekamen, in was für einer Gefahr sich LostKittn befand. Die Gildenmitstreiter konnten sie schlichtweg nicht hören. Die Szene könnt ihr euch in diesem Twitch-Clip anschauen.

Mit Charakter 3 auf Level 60

Was hat LostKittn für ein Happy End erreicht? Trotz ihrer beiden Rückschläge gab LostKittn nicht auf und zog schließlich einen dritten Charakter hoch. Mit diesem schaffte sie es dann auch auf Level 60. Ihre Errungenschaft machte sie nach all dem Auf und Ab emotional und die Twitch-Streamerin musste vor Freude weinen.

Den Clip könnt ihr euch hier auf YouTube anschauen:

Und es kommt noch besser: LostKittns Anstrengungen haben sich doppelt gelohnt, da sie es in das Team des ersten Raids von Sauercrowd geschafft hat. In Zukunft können wir uns also auf noch mehr WoW-Content von LostKittn freuen.

Aus der Gruppe von LostKittn hat es auch Mitspielerin Naguura in den Raid geschafft. Die Dritte im Bunde, JenNyan, wurde beim Draft indes leider nicht gezogen. Im Zuge dessen kündigte die Twitch-Streamerin an, dass sie sich aus dem WoW-Grind erstmal zurückzieht: „Mein Leben besteht nicht nur aus einem Spiel“ – Twitch-Streamerin zieht sich nach 270 Stunden Grind bei Sauercrowd zurück