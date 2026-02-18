Twitch-Streamerin von Sauercrowd scheiterte zweimal unglücklich, feiert jetzt unter Tränen emotionales Happy End

MMORPGNewsTwitch
2 Min. Johanna 0 Kommentare Lesezeichen
Twitch-Streamerin von Sauercrowd scheiterte zweimal unglücklich, feiert jetzt unter Tränen emotionales Happy End

Die Twitch-Streamerin LostKittn nimmt am Sauercrowd-Projekt teil, starb jedoch zweimal unglücklich im Zuge der Level-Phase von WoW Classic Hardcore. Jetzt feierte sie ein emotionales Happy End.

Wer scheiterte wie? Die Twitch-Streamerin LostKittn ist ebenfalls mit von der Partie beim deutschen WoW-Projekt Sauercrowd. In den letzten 90 Tagen steckte sie bereits über 522 Stunden in World of Warcraft (Quelle: SullyGnome.com). Sie spielt vor allem gemeinsam mit Naguura und JenNyan.

Ihr Weg in WoW Hardcore war nicht immer einfach: Bereits zweimal starb ihr Hardcore-Charakter. Schuld daran war zuerst ein Aufzug, der ohne sie abfuhr und so für einen Freiflug sorgte. Das sorgte für Fallschaden und ihre Level-29-Hexenmeisterin musste dran glauben.

Das zweite Mal war sogar noch unglücklicher: Die Twitch-Streamerin vergaß, dass sie sich im Discord stumm geschaltet hatte, so dass ihre Mitspieler nicht mitbekamen, in was für einer Gefahr sich LostKittn befand. Die Gildenmitstreiter konnten sie schlichtweg nicht hören. Die Szene könnt ihr euch in diesem Twitch-Clip anschauen.

WoW Classic: Die Hardcore-Server sind da!
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
10 Verlierer von Sauercrowd – für diese Twitch-Streamer hätte es in WoW Classic Hardcore besser laufen können In WoW Classic wird ein Item verkauft, das es noch gar nicht geben sollte Spieler zeigt in WoW den richtigen Umgang mit aufgebrachtem Gegner, der beleidigend wird Bekannter Streamer quält sich durch den härtesten Grind aus 20 Jahren WoW: „Das mache ich nicht nochmal“ Für ein Mount aus WoW musstet ihr zeitweise bis zu 3.700 US-Dollar ausgeben, bald könnt ihr es euch einfach so erspielen Spieler ist unglaublich dankbar für WoW Classic: „Gab mir tausende Stunden mit meiner Frau in einem Hobby, das wir geliebt haben“ Ein seltenes Reittier aus WoW, das sonst über 1200 Euro kostet, gibt es bald kostenlos auf Twitch Sauercrowd im Geschmolzenen Kern – die 12 größten Gefahren für den ersten Raid der Twitch-Gilde 1. Raid von Sauercrowd in WoW Hardcore: Das ist zu Termin, Dauer, Kader, Ersatzbank und zur zweiten Gruppe bekannt 8 Gründe, warum WoW Classic Hardcore für die Twitch-Streamer von Sauercrowd so tödlich ist WoW: Nach 20 Jahren bekommt der Ashbringer wohl endlich eine Quest World of Warcraft Classic: Das müsst ihr zu Ära, Hardcore, Saison der Entdeckungen und Cataclysm wissen

Mit Charakter 3 auf Level 60

Was hat LostKittn für ein Happy End erreicht? Trotz ihrer beiden Rückschläge gab LostKittn nicht auf und zog schließlich einen dritten Charakter hoch. Mit diesem schaffte sie es dann auch auf Level 60. Ihre Errungenschaft machte sie nach all dem Auf und Ab emotional und die Twitch-Streamerin musste vor Freude weinen.

Den Clip könnt ihr euch hier auf YouTube anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum YouTube Inhalt

Und es kommt noch besser: LostKittns Anstrengungen haben sich doppelt gelohnt, da sie es in das Team des ersten Raids von Sauercrowd geschafft hat. In Zukunft können wir uns also auf noch mehr WoW-Content von LostKittn freuen.

Mehr zu Sauercrowd
1. Raid von Sauercrowd in WoW Hardcore: Das ist zu Termin, Dauer, Kader, Ersatzbank und zur zweiten Gruppe bekannt
von Karsten Scholz
„Mein Leben besteht nicht nur aus einem Spiel“ – Twitch-Streamerin zieht sich nach 270 Stunden Grind bei Sauercrowd zurück
von Johanna
Sauercrowd: Alle Tode der letzten Tage und ihre Level in der Übersicht
von Alexander Mehrwald

Aus der Gruppe von LostKittn hat es auch Mitspielerin Naguura in den Raid geschafft. Die Dritte im Bunde, JenNyan, wurde beim Draft indes leider nicht gezogen. Im Zuge dessen kündigte die Twitch-Streamerin an, dass sie sich aus dem WoW-Grind erstmal zurückzieht: „Mein Leben besteht nicht nur aus einem Spiel“ – Twitch-Streamerin zieht sich nach 270 Stunden Grind bei Sauercrowd zurück

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Sauercrowd Raid Vorbereitung

1. Raid von Sauercrowd in WoW Hardcore: Das ist zu Termin, Dauer, Kader, Ersatzbank und zur zweiten Gruppe bekannt

JenNyan hat erstmal genug von WoW.

„Mein Leben besteht nicht nur aus einem Spiel“ – Twitch-Streamerin zieht sich nach 270 Stunden Grind bei Sauercrowd zurück

Sauercrowd: Alle Tode der letzten Tage und ihre Level in der Übersicht

Sauercrowd Tolkin

Sauercrowd verliert durch ein Insekt die Ausbeute aus tagelangem Grind … und einen Hexenmeister auf Stufe 60

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx