Sauercrowd im Geschmolzenen Kern – die 12 größten Gefahren für den ersten Raid der Twitch-Gilde

Am 22. Februar 2026 findet der erste Raid der Twitch-Gilde Sauercrowd statt. MeinMMO-Redakteur und Vanilla-WoW-Veteran Karsten Scholz kennt den Geschmolzenen Kern und stellt euch die größten Gefahren vor.

Als ich das erste Mal im Geschmolzenen Kern stand, war mein Schurke noch keine 60 und meine Gilde Godmode hatte noch keinen Boss gelootet. Das ist fast 21 Jahre her. Es sollte damals mehrere Wochen dauern, bis Endboss Ragnaros endlich besiegt am Boden lag. Danach farmten wir MC, das ist die Abkürzung der englischen Bezeichnung Molten Core, monatelang ab.

In WoW Classic ging 2019 dann alles viel schneller. Dank des Vorwissens säuberten wir die Raid-Instanz in der ersten Woche. Danach gingen wir dazu über, noch mehr aufs Gas zu drücken, um die verschiedenen Bosse mit World Buffs und Co. so schnell wie möglich auf die Bretter zu schicken. Das war auch auf ne Art spaßig, aber eine ganz andere Erfahrung als noch in Vanilla.

Ich kenne den Geschmolzenen Kern also recht gut und weiß daher: Die Mechaniken, die man verinnerlichen muss, sind überschaubar. Der Schwierigkeitsgrad ist vergleichsweise gering. Doch kann es jederzeit auch erfahrenen Schlachtzügen passieren, dass Charaktere das Zeitliche segnen. Normal ist das kein Problem: wiederbeleben und weiter!

In WoW Classic Hardcore bedeutet das jedoch jedes einzelne Mal das Ende einer langen Reise. Entsprechend defensiv ist der Kader des ersten Sauercrowd-Raids aufgestellt, mit 12 Heilern, 4 Hexenmeistern und einer erfahrenen Raid-Leitung aus Falgan und HandOfBlood.

Auf welche potenziellen Gefahren sich die Streamer-Gilde aus meiner Sicht im Vorfeld unbedingt einstellen sollte, fasse ich euch im Folgenden zusammen. Über die Inhaltsangabe könnt ihr direkt zu den für euch interessanten Abschnitten springen:

[toc]

2 Brücken, heiße Lava, tödliche Patrouillen

Die ersten Trash-Gruppen sind kein Problem, wenn man vorsichtig pullt, auf Patrouillen aufpasst, Gegner wie die Kernhunde vom Raid weg tankt, nervige Debuffs entfernt und sich von den Lavawogern nicht in die Tiefe schleudern lässt.

Das erste Mal so richtig gefährlich wird es erfahrungsgemäß, wenn man sich bei der ersten Abzweigung links hält, um zu den Bossen Lucifron und Magmadar zu gelangen.

Man muss nämlich mehrere schmale Passagen aus Brücken überqueren, die über heiße Lava führen. In der vermeintlich sicheren Höhle warten patrouillierende Lavawoger und Gruppen aus zahlreichen Flammenwichteln.

Gefahr Nummer 1: Man pullt mehrere Wichtelgruppen und die Patrouille gleichzeitig.

Gefahr Nummer 2: Jemand wird vom anstürmenden Lavawoger in die Lava geschleudert.

Lösung: Der ganze Raid kuschelt beim Höhleneingang direkt an der Wand. Ein Spieler pullt nacheinander die ersten Flammenwichtel-Gruppen und Lavawoger vorsichtig zum Schlachtzug. Falls doch jemand in die Lava fallen sollte, reagiert nicht panisch. Heilt den betroffenen Spieler, bis dieser ans sichere Ufer gehüpft ist. Nach Kampfende ist sogar ein Port durch Hexer möglich.