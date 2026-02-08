Streamer von Sauercrowd stirbt 13 Mal, kämpft sich auf Level 60: „So viel Durchhaltevermögen verdient Respekt“

Ein Twitch-Streamer kämpfte in den vergangenen Wochen (unfreiwillig) um den Titel „Schlechtester Spieler von Sauercrowd“. Jetzt gab’s für ihn ein Happy End und den Respekt aus der Community.

Um welchen Streamer geht es? Pummelfee86 heißt eigentlich Lars, kommt aus Bremen und hat seit 11 Jahren seine eigene Kneipe. Wenn er nicht hinter dem Tresen steht, zockt er. Seit April 2021 lässt er Interessierte auf Twitch an seinem Hobby teilhaben. Über 47.000 Follower konnte er dadurch bis November 2025 ansammeln (Quelle: twitchtracker.com).

Im Dezember startete bekanntlich das Sauercrowd-Event der deutschen Twitch-Szene. Mit am Start: Pummelfee86. Allzu weit kam der Streamer beim Leveln aber nicht. Level 12, Level 9, Level 12, Level 16 … die ersten vier Geistheiler-Besuche gab’s noch vor Sylvester. Auf den Hardcore-Servern von WoW Classic bedeutet das stets: wieder von vorn anfangen!

Der beschwerliche Kampf auf Stufe 60

Wie verlief das Event für Pummelfee86? Im neuen Jahr sah es für den Streamer zuerst nicht besser aus. Bis zum 12. Januar 2026 starb Pummelfee insgesamt 13 Mal. Seine Charaktere kamen dabei nie über Level 26 hinaus. Nur der Sauercrowd-Teilnehmer HACI ist bis dato häufiger im Zuge des Events gestorben (16 Tode, zuletzt am 7. Februar, nach einem Kamikaze-Pull, Quelle: Twitch).

Anders als HACI konnte Pummelfee jedoch aus Fehlern lernen und seine Spielweise anpassen. So war er ab dann beispielsweise meist in einer Gruppe unterwegs, um mit diesen gemeinsam auf Erfahrungspunkte-Jagd zu gehen.

Dazu kam das Glück des Tüchtigen. Die zahlreichen „Close Calls“-Clips auf sauercrowd.gg belegen, dass das virtuelle Leben von Pummelfee in Azeroth trotz der Team-Building-Maßnahme immer wieder in Gefahr war.

Am Ende wurde Pummelfee aber für sein Durchhaltevermögen belohnt. Mit der Quest „Morganth“ erreichte er mit seinem Hardcore-Krieger die Maximalstufe 60. Die Erleichterung und Freude des Streamers war auf Twitch spürbar: „Geiles Ding. […] Krank, krank, krank. Ist das krank. […] Es ist so geil, im Wald von Elwynn 60 zu werden. Hier hat alles angefangen. Hier war ich oft.“

Wie reagiert die Community auf den Erfolg? Vor Ort waren zwar nur wenige andere Spieler dabei, doch gratulierten viele Zuschauer dem Streamer live im Chat. Zudem feiert ein Teil der Community den Erfolg auf Reddit.

Sorst schreibt dort: „Haha, ich dachte schon, er hätte aufgehört, weil keine Todesclips mehr kamen. Großen Respekt, dass er immer wieder neu rein ist.“

UseRevolutionary8971 ergänzt: „So wie das am Anfang aussah, hätte ich das niemals erwartet. GZ!“

itzDnns erklärt: „Hier sieht man, was ne Lernkurve ist. Bei HACI hingegen bleibt die Linie immer gleich.“

koomGER witzelt: „Seriously: Der kann alles schaffen, oder? Wenn der irgendwann Präsident oder Millionär werden will, wird er das auch hinbekommen.“

Nimu0815 feiert: „Es freut mich richtig für ihn. So viel Durchhaltevermögen verdient echt Respekt!“

Aktuell liegt die Follower-Zahl von Pummelfee übrigens bei etwas über 44.600 und damit unter seinem Höchststand aus dem November 2025. Verantwortlich dafür ist ein deutlich Einbruch der Zahlen im Dezember 2025 um 3.671. Seit Januar 2026 steigt der Wert aber wieder.