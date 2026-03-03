WoW Midnight ist live – Ab jetzt können alle spielen

Die neuste Erweiterung von World of Warcraft ist live, endlich für alle. In Midnight versucht ihr, Quel’thalas vor Xal’atath zu retten.

Vor einigen Stunden fiel endlich der offizielle Startschuss für die 11. Erweiterung von World of Warcraft. Midnight feiert seinen Release und auf den Realms tummeln sich zahlreiche Spielerinnen und Spieler, die sich auf den Weg nach Stufe 90 machen, um neue Talente freizuschalten und sich anschließend auf das Endgame vorzubereiten.

Wie lief der Launch ab? Ziemlich problemlos, immerhin war das bereits erprobt. Denn schon seit 4 Tagen konnten alle Käuferinnen und Käufer der „Epic Edition“ im Early Access spielen. Pünktlich um Mitternacht wurde die Erweiterung dann auch für alle anderen freigeschaltet, sodass die erste Quest für Liadrin angenommen wurde, die dann in die neuen Gebiete führte.

Endgame kommt noch, genießt das Addon!

Wann kommt das Endgame? Bis das richtige Endgame von Midnight startet, müsst ihr euch noch eine Weile gedulden. Denn die ersten Raids und die erste Saison von Midnight startet erst am 18. März – also in 2 Wochen. Bis dahin ist die Zeit der „Pre-Season“, in der viele Inhalte noch nicht zugänglich sind. So will Blizzard dafür sorgen, dass alle genug Zeit haben, um sich in Ruhe die neue Story und Quests anzuschauen.

Was kann man bis dahin tun? Bis das Endgame startet, gibt es eine ganze Menge zu erleben. Immerhin gibt es viele Hunderte Quests, zahlreiche neue Ruhm-Fraktionen, Dungeons und Tiefen. Viel davon kann bereits gespielt werden, sodass man sich entsprechend vorbereiten kann, um dann solide ausgerüstet in die erste Saison zu starten.

In jedem Fall sei aber gesagt: Ihr müsst euch nicht hetzen. Lasst euch alle Zeit der Welt, um die neuen Gebiete und die Storys auf euch wirken zu lassen. Es gibt keinen Grund, sich bereits jetzt an die Spitze durchsetzen zu wollen, außer ihr gehört zu den Profi-Raidern, die am Rennen um den „World First“ in den Raids teilnehmen – dann seid ihr aber wohl ohnehin schon zu spät dran, wenn ihr Zeit hattet, diesen Artikel zu lesen.

Habt ihr euch bereits Urlaub genommen und zockt jetzt eine Woche lang komplett durch? Oder wartet ihr den Launch-Trubel lieber ab und stürzt euch erst in das Spiel, wenn Blizzard mit kleinen Patches und Hotfixes die letzten Kinderkrankheiten aus der Spielwelt behoben hat?

Falls ihr unsere Meinung zu WoW Midnight lesen wollt – nach 50 Stunden im Early Access ist die Begeisterung groß.