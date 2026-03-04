Die neue WoW-Erweiterung ist erst einen Tag live, aber Schwitzer eskalieren in Dungeons

Nach weniger als 24 Stunden regen sich Leute in Dungeons von World of Warcraft bereits auf, dass es nicht schnell genug geht. Alles wie immer.

Wenn eine neue Erweiterung von World of Warcraft startet, dann kann man Azeroth noch einmal mit rosaroter Brille erleben. Alles ist schön, alles ist neu und überall gibt es etwas zu entdecken. Doch auch eine Sache ist immer gleich – problematische Mitspieler in Dungeons, die schon am ersten Tag der neuen Erweiterung richtig Stress machen, wenn man nicht optimal spielt. Eigentlich absurd, aber leider ein häufiger Vorfall.

Was ist in WoW los? Die neue Erweiterung ist erst seit rund 36 Stunden verfügbar, aber manche scheinen schon wieder in ihren alten Trott der maximalen Vorbereitung mit massivem Zeitdruck zu verfallen. Zumindest stapeln sich im Subreddit von WoW bereits Berichte von Mitspielern, denen es in Dungeons einfach nicht schnell genug gehen kann, die sich über Tanks beschweren oder über niedrige DPS der Mitstreiter.

Der aktuell größte Beitrag von StateComprehensive93, sagte dazu bereits gestern Mittag:

Ich habe keine Ahnung, warum man bereits andere Leute in normalen Dungeons schikanieren muss. Ich habe drei Dungeons als Tank gemacht und in jedem davon gab es jemanden, der meinte, zusätzliche Mobs pullen zu müssen, der Gruppe vorauszurennen und sich über die DPS von jemandem zu beschweren. Die Erweiterung ist gerade mal für 12 Stunden live – könnt ihr ein bisschen gechillter sein? Ich verstehe, dass ohne M+ der Mix an Leuten, die aktuell spielen, sehr unterschiedlich ist. Aber in normalen Dungeons zu zürnen, weil wir nicht die optimale Route nehmen und 10 Sekunden „verlieren“ – das ist einfach nicht das richtige Verhalten, besonders für neue Spieler und solche, die gerade zurückkehren.

Viele machen schlechte Erfahrungen in Dungeons

Auf diesen Beitrag hin gibt es eine Menge Zustimmung – knapp 4.000 sind es zum Zeitpunkt dieses Artikels. Darunter finden sich auch viele Kommentare von anderen Spielerinnen und Spielern, die bereits ähnliche Erfahrung gemacht hat.

„Ich wurde als Tank gekickt, weil lalle an den Totems gestorben sind, die einen stapelbaren Lebenspunkte-Debuff auf dich setzen. Leute sind einfach schlecht und unfassbar dumm.“ – shmoomoo12

„Es ist wild. Ich hatte einen Tank, der die 4 Albtraum-Mobs auf einmal gezogen hat in Nalorakks Bau. Überall Totems, ich musste den Tank und mich selbst priorisieren beim Dispellen, alle sind gestorben. ‘Warum gibt’s keine Heilung?’“ – Quidplura

„Das sind einfach Leute, die schlecht im Spiel sind. Nachdem M+ startet, sind das genau diese unerträglichen Menschen, die sich in +8 sammeln und einander beleidigen, warum sie keinen Fortschritt machen.

Ich betrachte diese Leute als die wahren Casuals, die Tryhard-Verlierer dieses Spiels.“ – AbzorTen

„Ich habe gegen das Kicken eines Tanks gestimmt, weil er „nicht wusste, wie man tankt." In meinen Augen war er vollkommen okay. Nicht alle sind so, aber unglücklicherweise mag die Wahrheit hier simpel sein – wenn etwas stinkt, ist es vielleicht einfach ein Arschloch." – Magnus1177

Cortyn meint: Ich habe für dieses Verhalten absolut kein Verständnis. Wenn so etwas in Mythisch+ vorkommt, kann ich das verstehen. Da geht es um eine gewisse Leistung, Zeitdruck und das notwendige Spielniveau ist höher. Doch in normalen Dungeons in der ersten Woche sollte man vor allem eines sein: Höflich, freundlich und vielleicht mal ganz tief durchatmen.

Jetzt gerade ist die Zeit, in der Spielerinnen und Spieler zurückkehren oder neu mit WoW anfangen. Es gibt absolut keine Notwendigkeit, sich jetzt schon über Tanks oder „schlechte DPS“ in normalen Dungeons aufzuregen. Die Neulinge von heute sind eure Mitspieler von morgen – falls sie bis dahin niemand vergrault hat. Und dann wird wieder über den Tank-Mangel gemeckert.

Allerdings muss man auch sagen, dass zum Glück nur ein kleiner Teil der Spielerschaft so problematisch ist. Die allermeisten Runs dürften problemlos ablaufen, aber es sind gerade die mit negativen Erfahrungen, die dann in schlechter Erinnerung bleiben.

Wie liefen eure ersten Vorstöße in die neuen Dungeons? Konntet ihr alles in Ruhe runterspielen oder hattet ihr auch bereits Kontakt mit ein paar „Experten“, denen es einfach nicht schnell genug gehen konnte?

Was wir von Midnight als Ganzem halten, haben wir euch hier bereits verraten.