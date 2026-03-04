Ein 10 Jahre altes Item aus WoW ist so stark, dass ich es noch in Midnight benutze

MeinMMO-Dämon Cortyn freut sich über einen Gegenstand, der seit über 10 Jahren im Inventar ist. Denn auch in WoW Midnight war er unschlagbar wertvoll.

In aller Regel haben Gegenstände in World of Warcraft eine ziemlich kurze Halbwertszeit. Egal wie nützlich ein Item auch sein mag, spätestens zum Beginn einer neuen Erweiterung ist es quasi nutzlos und hat keinen spürbaren Effekt mehr. Ausgenommen davon sind Spielzeuge und andere „Fun-Items“, deren Wirkung aber keinen spielerischen Vorteil bietet.

Allerdings gibt es ein Item, das inzwischen seit 10 Jahren ohne Pause unschlagbar ist: Die Artefaktangel aus WoW: Legion – der „Tiefenlichtangler“.

Was ist der Tiefenlichtangler? Den Tiefenlichtangler konnten sich alle Angel-Freunde während der Erweiterung Legion verdienen. Die Angelrute ist im Grunde eine zusätzliche Artefaktwaffe gewesen – nur eben mit weiteren, besonderen Effekten.

Doch während alle gewöhnlichen Artefaktwaffen am Ende von Legion ihre Kraft eingebüßt haben, trifft das nicht auf den Tiefenlichtangler zu. Zwar sind ein paar Perks von damals nicht mehr sinnvoll oder benutzbar – wie etwa der Bonus auf bestimmte Fische aus Legion oder aber der Teleport von einem Schwarm zum nächsten. Doch andere Boni wurden nicht entfernt und machen den Tiefenlichtangler noch jetzt zur Top-Angel, die man überhaupt haben kann.

Was macht die Artefaktangel so gut? Das sind vor allem drei Aspekte, die noch immer von großer Bedeutung sind und das Angeln in der Spielwelt von WoW Midnight extrem unterstützen:

Mit der Artefaktangel ist mein Charakter in der Lage, auf der Wasseroberfläche zu laufen. Das macht Fischschwärme leichter zugänglich, die etwas weiter im Ozean sind oder die man vom Ufer aus nur schwer erreichen kann.

Solange man angelt, bekommt man einen Buff, der die eigene Aggro-Reichweite reduziert. Das heißt, Feinde werden viel später auf meinen Charakter aufmerksam, sodass ich ungestört angeln kann, während andere Spieler-Charaktere von den Mobs verprügelt werden.

Zu guter Letzt erlaubt der Tiefenlichtangler es, unter Wasser zu atmen und sich in einen Fisch zu verwandeln, was die Bewegungsgeschwindigkeit drastisch erhöht. Das ist zwar für das Angeln nur selten wichtig, aber für Quests, bei denen man tauchen muss oder unter Wasser kämpft, eine echte Bereicherung.

Da der Tiefenlichtangler einfach in den „Angel-Slot“ des Berufes passt, wie andere Angelruten auch, verbraucht sie nicht einmal mehr einen Inventarplatz.

Der Tiefenlichtangler ruht einfach oben rechts im Angelslot des Berufes – und verbraucht so keinen Inventarplatz.

Und ja, ich weiß: Die meisten dieser Boni lassen sich auch durch andere Effekte erzielen. Es gibt Spielzeuge, mit denen man über Wasser laufen kann. Auch „Levitieren“ vom Priester und vergleichbare Effekte anderer Klassen können das erzielen.

Doch um die ganzen Effekte zu kombinieren, bräuchte ich gleich mehrere Gegenstände oder Tränke – und so habe ich sie einfach in einer praktischen Angel vereint. Das hat mir auch zu Midnight wieder geholfen, mir beim Leveln eine goldene Nase zu verdienen. Denn einige Angel-Fundstücke gehen für über 100.000 Gold im Auktionshaus über den Tisch.

Damit sind die Reparaturkosten für das Jahr wieder drin.

Die letzte Artefaktwaffe aus Legion

Im Grunde ist der „Tiefenlichtangler“ die einzige Artefaktewaffe aus Legion, die im Laufe der Jahre nicht ihre Macht verloren hat. Sie ist noch immer extrem mächtig und bietet jede Menge Vorteile, die ich ohne sie nicht hätte. Damit ist sie, langfristig gesehen, die beste Zeit-Investition aus Legion, die ich jemals tätigen konnte.

Natürlich kann man nun darüber diskutieren, ob es wirklich gut ist, wenn Gegenstände aus so entfernter Vergangenheit von World of Warcraft noch immer stark sind. Der gefühlte Drang, alte Inhalte spielen zu müssen, um im aktuellen Content Vorteile zu haben, ist nicht unbedingt verlockend. Auf der anderen Seite ist es aber schön zu sehen, dass es ein paar Items gibt, die den Lauf der Zeit überdauern – und heute noch fast genau so stark sind wie vor knapp 10 Jahren.

Kennt ihr andere Gegenstände aus World of Warcraft, die ihr vor vielen Jahren mal gesammelt habt und die noch heute eine sinnvolle Verwendung haben? Oder wollt ihr euch jetzt auch erstmal den Tiefenlichtangler holen? Falls ja, haben wir da vor langer Zeit einen Guide drüber geschrieben.