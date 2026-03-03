Gold verdienen in WoW Midnight – So geht es ganz einfach

Eine neue Erweiterung in World of Warcraft bietet euch die Möglichkeit, schnell viel Gold zu verdienen. Wir verraten, wie ihr rasch ein solide Sümmchen machen könnt.

World of Warcraft Midnight ist gestartet und damit winken eine Vielzahl neuer Möglichkeiten, um jede Menge Gold auszugeben. Neue Transmog-Sets, kostspielige Waffen-Verzauberungen und der eine oder andere Handwerksauftrag können ordentlich am Goldbeutel zehren.

Damit ihr nicht bald als Bettler-NPC in der Mördergasse von Silbermond umherstreift, haben wir hier einige Methoden für euch, mit denen ihr ordentlich Cash verdienen könnt.

Kräuter und Erze farmen

Es ist der absolute Standard-Tipp, den jeder von euch schon mehrfach gehört hat: Wählt mit einem Charakter die beiden Sammelberufe Kräuterkunde und Bergbau – natürlich in der aktuellen Midnight-Variante. Das ist ein solides, dauerhaftes Einkommen, von dem ihr für immer zehren könnt.

Falls ihr dafür nicht euren „Main“ verwenden wollt, spielt einfach einen Zweitcharakter, den ihr ausschließlich über Kräuterkunde und Bergbau levelt. Hie und da mal ein Stündchen investiert, die gesammelten Kräuter und Erze am besten sofort ins Auktionshaus gestellt und schon fließt das Gold in eure Kassen.

Denn grundsätzlich gilt: So viel Geld wie zum Start einer Erweiterung, verdient ihr mit Ressourcen nie wieder. Das liegt daran, dass jetzt gerade alle ihre Handwerksberufe skillen wollen, wie Alchemie, Ingenieurskunst oder Schmiedekunst.

Da verdienen sich Sammler eine goldene Nase und können – je nach Leistung – gut und gerne zwischen 50.000 und 100.000 Gold in der Stunde verdienen. Das ist für eine Tätigkeit, bei der man nebenbei Videos schauen oder Podcasts hören kann, ein extrem lukratives Geschäft.

Wer das Gold-Game versteht, hat es in WoW viel leichter.

Angeln für Transmog (und Fische)

Ebenfalls gutes Gold kann man aktuell mit dem Angeln verdienen – zumindest in WoW: Midnight. Sobald ihr den Angel-Skill gelernt habt, könnt ihr an allen Gewässern der neuen Erweiterung angeln, es muss nicht einmal in Schwärmen sein. Denn ihr habt überall die Chance, dass beim Angeln verschiedene, besondere Ereignisse geschehen:

Ihr zieht ein Transmog-Item direkt aus dem Wasser.

Beim Angeln erscheint neben euch eine Kiste, die ihr plündern könnt.

In beiden Fällen könnt ihr so mit einer geringen Chance epische Transmog-Waffen erhalten, wie etwa diese hier:

Der “Lost Winter’s Hunger” bringt gut Gold.

Die Preise können natürlich je nach Realm schwanken. Die Waffen-Skins sind aktuell zwischen 50.000 und 300.000 Gold auf den meisten Realms wert. Es ist also nicht ganz so zuverlässig wie das Sammeln von anderen Ressourcen – zumal man dann auch noch einen Käufer finden muss.

Ganz nebenbei angelt ihr natürlich auch eine Menge richtiger Fische, die ihr für kleines Gold im Auktionshaus verkaufen könnt, oder zum Skillen des Kochen-Berufes nutzt. Je nachdem, wovon ihr euch einen größeren Nutzen oder Profit versprecht.

Azyklisches Crafting

Der letzte Tipp kann extrem viel Gold generieren, wenn ihr ihn in den kommenden Tagen befolgt. Denn jetzt, wo WoW Midnight gestartet ist, tummeln sich die allermeisten Spielerinnen und Spieler in den neuen Gebieten, um dort Quests zu erleben oder dort durch Farming ihr Glück zu versuchen.

Das heißt aber gleichzeitig: Alte Inhalte, die sonst regelmäßig abgefarmt werden, sind unterbevölkert. Ihr könnt also altes Transmog sammeln oder im Speziellen verschiedene Housing-Gegenstände aus alten Erweiterungen herstellen, indem ihr Holz und die passenden Ressourcen farmt oder im Auktionshaus aufkauft.

Da die allermeisten Handwerker gerade in der neuen Erweiterung unterwegs sind, könnt ihr so den Preis für einzelne Gegenstände diktieren. Gerade beim Housing sind manche Leute bereit, sehr viel Gold für Möbelstücke auszugeben – da wird oft gar nicht genau auf den Preis geschaut.

Diese Art des Goldverdienens benötigt natürlich etwas mehr Planung und Durchhaltevermögen, kann sich aber lohnen, wenn ihr eine gute Nische findet, in der ihr euch etwa mit Housing-Gegenständen breit machen könnt.

Kann man auch anders Gold verdienen? Grundsätzlich ja. Wer viel Zeit investieren will und bereits ein solide Startkapital hat, kann versuchen, sich den Auktionshausmogulen anzuschließen und ein Monopol auf gewisse Ressourcen zu errichten.

Es kann sich auch lohnen, Gegenstände günstig einzukaufen und dann teurer zu verkaufen. Das ist allerdings mit Risiko verbunden und erfordert zum einen Marktkenntnis und zugleich Risikobereitschaft und Ausdauer. Das ist nichts für alle, die garantiert rasch Geld machen wollen und daher nur zu empfehlen, wenn ihr WoW eher als Wirtschaftssimulation spielen wollt.

Die Methoden zum Gold-Verdienen sind dieses Mal ein wenig geringer als noch in vorherigen Erweiterungen – oder die eine, optimale Methode hat sich noch nicht gezeigt. Was wir von der Erweiterung Midnight insgesamt halten, haben wir in diesem Beitrag ausführlich erläutert.