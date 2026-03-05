Was ist eigentlich ein Schatz in World of Warcraft: Midnight? Zu viel, finden manche. Denn man kann die Minikarte kaum noch benutzen.

Die neue Erweiterung von World of Warcraft kommt grundsätzlich sehr gut an. Es gibt viel zu erledigen, die neuen Gebiete sind hübsch und die Story ansprechend. Allerdings gibt es beim Erleben von Abenteuern ein Ärgernis, das gerade auf der Maximalstufe deutlich stören kann, sobald man auf die Minikarte schaut. Denn die Karte ist mit Schätzen überfüllt – doch nur die wenigsten davon haben den Namen auch wirklich verdient.

Was sind Schätze in Midnight? In World of Warcraft ist die Definition dessen, was ein Schatz ist und daher auf der Minikarte angezeigt wird, extrem breit gefächert:

Im besten Fall ist das tatsächlich ein wichtiger Schatz – ein Spielzeug, eine Waffe oder ein Transmog-Item.

Im schlechtesten Fall ist es ein Behälter, der ein graues Item enthält, das vielleicht einen Wert von 2 Gold oder weniger hat.

Schätze, die den Namen nicht wert sind

Welches Problem kommt im Endgame dazu? Sobald ihr Stufe 90 erreicht und die Endgame-Aktivität rund um Saltheril im Immersangwald freigeschaltet habt, kommen noch weitere Schätze hinzu. Denn jede der vier Fraktionen (Magister, Blutritter, Weltenwanderer, Schemen der Gasse) hat nochmal eine eigene „Schatz“-Variante, die aber nur eine geringe Menge einer Ressource enthält, die man einmalig pro Woche für ein Event benötigt.

Das führt dazu, dass die Minikarte mit so vielen vermeintlichen Schätzen gefüllt ist, dass man gar nicht dazu kommt, sie alle zu plündern – und das auch gar nicht will, weil sie ohnehin nur unwichtigen Schrott enthalten:

Dem stimmen auch einige Kommentare unter dem Beitrag zu:

„Sie haben die Bedeutung von „Schatz“ oder „Seltener Feind“ schon vor langer Zeit verloren. Meistens ist das jetzt nur noch eine Kiste mit Schrott oder so darin.“ – HunterNika

„Ich mag es, dass es diese Dinge gibt (kostenlose Heiltränke und so etwas), aber vielleicht sollte man denen einfach eine andere Farbe verpassen, damit man die Seltenheit auf den ersten Blick sieht oder so.“ – Cheesburger2137

Was für eine Lösung könnte es geben? Grundsätzlich scheint die Meinung der Community zu sein, dass Blizzard hier schlicht mehr Icons benötigt, um neue Kategorien aufzumachen. Dinge, die etwa Ressourcen für Events enthalten, sollten nicht als „Schatz“ gelten, sondern ein anderes Symbol benutzen. Außerdem sollten sich richtige Schätze von diesen kleinen „Mini-Kisten“ deutlicher unterscheiden. Es gibt zwar bereits ein Symbol für große Schätze (die Schatzkiste mit Stern), aber das wird nur unregelmäßig benutzt.

Wie ist eure Wahrnehmung von Schätzen im Spiel? Findet ihr es gut, wenn es an jeder Ecke etwas zum Anklicken und Öffnen gibt? Oder sollten sich Schätze deutlicher unterscheiden, damit man den „Schrott“ direkt rausfiltern kann?

Richtige Schätze wiederum findet ihr in den Tiefen – aber da müsst ihr Valeera gut ausrüsten.