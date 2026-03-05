Valeera Guide für WoW: Midnight – So rüstet ihr eure Begleiterin in den Tiefen aus

Wer in den Tiefen von World of Warcraft Midnight weit vordringen will, muss die Begleiterin Valeera korrekt ausrüsten und einstellen. Wir verraten, wie das geht.

In World of Warcraft Midnight gibt es viele neue Tiefen und die sind auch wieder eine Säule des Endgames – vor allem für Solo-Fans. Doch dieses Mal habt ihr nicht den Zwergen Brann Bronzebart an eurer Seite, sondern die schmucke Blutelfe Valeera Sanguinar. Auch wenn Valeera eigentlich eine Schurkin ist, kann sie alle Rollen (Tank, Heiler, DPS) erfüllen.

Damit sie richtig stark ist und ihr maximal von ihr profitiert, müsst ihr sie aber leveln und korrekt ausrüsten. Wir verraten, mit welchen Items ihr Valeera am besten ausstattet und welche Rolle ihr der Schurkin zuschreiben solltet.

Valeeras Kraft – So wird die Schurkin stärker

Grundsätzlich gibt es 3 Arten, durch die Valeera zunehmend an Stärke gewinnt und immer besser wird. Das sind:

Euer Itemlevel: Valeera skaliert direkt mit der Stärke eurer Ausrüstung. Je besser eure eigene Ausrüstung, desto mehr Wucht haben auch die Attacken von Valeera.

Valeera skaliert direkt mit der Stärke eurer Ausrüstung. Je besser eure eigene Ausrüstung, desto mehr Wucht haben auch die Attacken von Valeera. Valeeras Level: Wenn ihr Tiefen abschließt, sammelt Valeera Erfahrungspunkte. Mit jedem Level-Up wird sie stärker oder lernt neue Fähigkeiten. Es kann sich also lohnen, ein paar Tiefen zu farmen, um ihr mehr Macht zu verleihen.

Wenn ihr Tiefen abschließt, sammelt Valeera Erfahrungspunkte. Mit jedem Level-Up wird sie stärker oder lernt neue Fähigkeiten. Es kann sich also lohnen, ein paar Tiefen zu farmen, um ihr mehr Macht zu verleihen. Die Relikte: In den Tiefen sammelt ihr Relikte (oder Kuriositäten ), die Valeera und euch neue Fähigkeiten geben oder neue Effekte hinzufügen. So könnt ihr Valeera weiter individualisieren.

Wichtig ist hier zu wissen: Valeeras Fortschritt ist accountweit. Ihr könnt sie also mit mehreren eurer Charaktere leveln und ausrüsten und dann auf allen Charakteren davon profitieren.

Beachtet allerdings, dass ihr beim ersten Besuch einer Tiefe mit jedem Charakter ihre Relikte und Rolle einstellen müsst – das ist nicht accountübergreifend sondern an den jeweiligen Charakter gebunden.

Welche Rolle sollte man Valeera zuschreiben? Ob ihr Valeera als Tank, Heiler oder DPS benutzt, ist am Ende euch überlassen. Grundsätzlich haben wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht, sie permanent als DPS-Charakter agieren zu lassen. Das beschleunigt die meisten Kämpfe drastisch.

Auf den höheren Tiefen und gerade mit (noch) schlechter Ausrüstung, kann es aber sinnvoll sein, Valeera als Tank oder Heiler zu verwenden. Dann dauern die Kämpfe zwar länger, sind aber zumeist weniger stressig.

Kuriositäten für Valeera

Welche Relikte soll man Valeera geben? Zu Beginn werdet ihr noch wenige Relikte haben, da diese erst im Laufe mehrerer Besuche in den Tiefen droppen. Sobald ihr aber die volle Auswahl habt, können wir diese Relikte empfehlen:

Porzellanklingenspitze (Porcelain Blade Tip): Valeeras Fähigkeiten haben eine Chance, den Feind zu schwächen und mit einem Debuff zu belegen, der die Chance um 25 % erhöht, diesen Feind kritisch zu treffen.

Valeeras Fähigkeiten haben eine Chance, den Feind zu schwächen und mit einem Debuff zu belegen, der die Chance um 25 % erhöht, diesen Feind kritisch zu treffen. Mandat des heiligen Todes (Mandate of Sacred Death): Wenn Valeera Handwerkszeug benutzt (also Ressourcen abbaut), belegt sie den Spieler-Charakter mit einem heiligen Mandat und verleiht ihnen eine Chance, dem Feind prozentualen Schaden an den Gesamt-HP zuzufügen. Zusätzlich dazu besteht eine geringe Chance, Nicht-Bosse direkt hinzurichten.

Diese beiden Kuriositäten gelten für alle Rollen von Valeera (Heiler, DPS, Tank). Sie sind in allen 3 Spezialisierungen extrem nützlich.

Am Eingang jeder Tiefe könnt ihr Valeera einstellen und nach euren Wünschen anpassen.

Woher bekommt man die Relikte? Die Relikte, manchmal auch Kuriositäten genannt, bekommt ihr aus den Belohnungskisten am Ende der Tiefen. Je höher die besuchte Tiefe, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ihr ein hochstufiges Relikt bekommt. Denn jedes Relikt gibt es in 4 unterschiedlichen Ausführungen. Zu Beginn werdet ihr nur die gewöhnlichen (weißen) Relikte finden, doch im Laufe der Zeit könnt ihr sie bis zum epischen Maximum ausbauen – dann sind sie deutlich stärker.

Valeera in als Tank und Heiler – So funktionieren ihre Mechaniken

Falls ihr euch dazu entscheidet, Valeera nicht in der DPS-Rolle mitzunehmen, müsst ihr euch ein wenig auf ihre Mechaniken einlassen. Denn als Heiler vergibt sie ihre Heilung nicht „einfach so“ und als Tank hält sie nicht unendlich viel aus. Ihr müsst aktiv mit ihren Mechaniken interagieren, damit sie in diesen Rollen bestehen kann.

Valeera als Heiler: Als Heiler hinterlässt Valeera immer wieder rötliche Kugeln, wenn sie Feinde attackiert. Diese Kugeln könnt ihr aufsammeln, um einen mächtigen HoT („Heilung über Zeit“) zu erhalten. Wichtig: Ihr solltet die Kugeln nicht alle auf einmal aufsammeln, sondern etwas zeitversetzt.

Achtet auf euren Heil-Buff in der Buff-Leiste und sammelt die nächste Kugel auf, kurz bevor die vorherige ausläuft. Denn der Effekt ist stapelbar und wird dann stärker. Wenn ihr die Kugeln immer mit passendem Abstand aufsammelt, könnt ihr den Effekt nahezu unendlich lange aufrechterhalten und könnt kaum sterben.

Valeeras Fähigkeiten könnt ihr euch jederzeit in Silbermond in Ruhe anschauen.

Valeera als Tank: Auch wenn Valeera gut Aggro erzeugt und einiges einsteckt, braucht sie eure Hilfe. Ihr könnt sie entweder als Heiler selbst heilen – oder als DPS-Charakter mit einer neuen Mechanik.

Wenn Valeera Schaden erleidet, erscheint gelegentlich eine Manifestation ihres Leidens. Das ist ein Feind, den ihr angreifen könnt. Denn jedes Mal, wenn die Manifestation 25 % ihrer Gesamt-HP an Schaden erleidet, wird Valeera dafür um einen großen Betrag geheilt. Ihr könnt Valeera also heilen, indem ihr selbst einfach weiter Schaden verursacht!

Habt ihr euch schon mit Valeera Sanguinar angefreundet und erste Vorstöße in die Tiefen gewagt? Oder trauert ihr noch Brann Bronzebart hinterher, der zumindest in dieser Erweiterung ein kleines Ruhepäuschen einlegt?

Falls ihr noch nicht wisst, wie ihr mit Midnight überhaupt anfangen wollt, haben wir hier 7 Tipps für den perfekten Einstieg in WoW mit Midnight.