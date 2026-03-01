Ein MMORPG wurde nach 6 Jahren Early Access auf Steam eingestellt, kehrt jetzt überraschend zurück

Gloria Victis wurde nach 8 Monaten eingestellt, jetzt kehrt das MMORPG zurück und zwar kostenlos. Doch nicht alle zeigen sich begeistert. Der neue Publisher Gamigo gilt unter Spielern als Sammler und ist umstritten.

Um was für ein MMORG geht es? Das Mittelalter-MMORPG „Gloria Victis“ kam 2016 als Early-Access-Titel auf Steam, feierte aber erst im Februar 2023 seinen offiziellen Release. Doch 8 Monate später war damit schon wieder Schluss: Gloria Victis wurde aus finanziellen Gründen wieder geschlossen.

Obendrein sei das Team kräftemäßig ausgelaugt und kaputt gewesen und hätte das Spiel nicht mehr stemmen können. Nun wolle man das Spiel mit einem neuen Publisher wieder zurückbringen.

MMORPG bekommt neuen Publisher, doch der ist unter Spielern umstritten

Wie kommt das Spiel jetzt zurück? In einem umfangreichen Post auf Steam erklärten die Entwickler, dass Gloria Victis jetzt wieder zurückkommen werde, und zwar als Free2Play-Spiel: Dafür habe man sich bei Black Eye mit Publisher Gamigo zusammengetan, um das Spiel erneut veröffentlichen zu können. Gamigo habe die Lizenz für das Spiel übernommen.

Doch der Publisher ist unter Spielern umstritten und sorgt nicht nur für Begeisterung: Denn Gamigo ist dafür bekannt, MMORPGs wie Sammelobjekte zu kaufen. Oftmals gebe es danach mehr Probleme und eine starke Monetarisierung und genau davor warnen einige. So schreibt der Nutzer Ac3 auf Steam:

Jedes andere Unternehmen wäre besser gewesen. Es fällt schwer, die Aussage „kein Pay-to-Win“ zu glauben, da jedes von Gamigo gekaufte Spiel letztendlich genau das ist.

Wie sich Gloria Victis als Free2Play-Titel finanzieren will, muss sich dann in Zukunft zeigen. Im Post wird betont, dass es sich bei dem Spiel „im Kern um ein auf Fähigkeiten basierenden Kampf“ handeln und „kein Pay-to-Win“ sein solle, dennoch muss sich ein Spiel finanzieren. Wie genau, darauf wollte man sich in dem Post noch nicht festlegen.

Wann Gloria Victis seinen erneuten Release feiern wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Ein neues MMORPG präsentiert im Reveal-Trailer sein düsteres Sci-Fi-Setting und lässt bereits einen ersten Blick auf das Gameplay zu. Das erinnert an die neueren Spiele zu Final Fantasy. Das neue Online-Spiel trägt aktuell den Namen Project DNA. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Neues MMORPG schickt euch in eine düstere Sci-Fi-Welt, zeigt erstes Gameplay, das an Final Fantasy erinnert

