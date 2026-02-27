Neues MMORPG schickt euch in eine düstere Sci-Fi-Welt, zeigt erstes Gameplay, das an Final Fantasy erinnert

Ein neues MMORPG präsentiert im Reveal-Trailer sein düsteres Sci-Fi-Setting und lässt bereits einen ersten Blick auf das Gameplay zu. Das erinnert an die neueren Spiele zu Final Fantasy.

Von welchem Spiel ist die Rede? Das trägt aktuell den Namen Project DNA und wurde am 24. Februar 2026 erstmals mit einem Gameplay-Reveal-Trailer angekündigt. Entwickelt wird das Spiel, bei dem es sich um ein „AAA-Action-MMORPG“ handeln soll, vom koreanischen Studio Supervoid in der Unreal Engine 5.

Ein Release-Fenster gibt es für das Spiel noch nicht. Dafür stellt der Reveal-Trailer schon einmal das düstere Sci-Fi-Setting vor und gibt einen ersten Einblick in das Gameplay:

Hier seht ihr den Reveal-Trailer zu Project DNA:

Action-MMORPG in einer düsteren Science-Fiction-Welt

Worum geht es in dem Spiel? Project DNA spielt im Jahr 2046: Der plötzliche Einschlag eines Asteroiden zwang die Menschheit unter die Erde. Während die Oberfläche in Trümmern lag, machte die Gesellschaft in den Bunkern große Fortschritte im Bereich der Biotechnologie.

Der technologische Fortschritt hat Menschen mit übernatürlichen Kräften hervorgebracht und ermöglicht es ihnen sogar, Erinnerungen von einem Körper zum anderen zu übertragen. Die Menschheit hat also den Weg zur Unsterblichkeit entdeckt, auch wenn Körper dadurch zu bloßen Hüllen werden.

Project DNA bedient sich stark an klassischen Themen des Cyberpunk-Genres: Was macht den Menschen aus? Ist Unsterblichkeit Segen oder Fluch? Schon die ersten Sekunden des Trailers erinnern stark an den japanischen Manga Ghost in the Shell, der sich bereits im Jahr 1989 mit derlei Fragen beschäftigt hat.

Was wissen wir über das Gameplay? Ein Großteil des Trailers besteht aus echtem Gameplay, betonen die Entwickler. Daraus lässt sich also bereits so einiges ableiten. Neben den Umgebungen mit ihrem düsteren, industriellen Stil und der wüstenartigen Erdoberfläche gibt es auch einige Kämpfe zu sehen.

Das Kampfsystem in Project DNA soll actionbasiert sein. Ihr greift Feinde nicht nur stumpf an, sondern müsst Angriffen im richtigen Moment ausweichen. Ihr könnt dabei entweder in den Nahkampf – etwa mit einem flammenden Schwert – oder Feuerbälle und Blitze auf Feinde schleudern. Das Effektgewitter erinnert dabei an Final Fantasy, zumindest die neueren Titel mit Echtzeitkämpfen.

Auf der offiziellen Website der Entwickler (www.supervoid.co.kr) werden zudem bereits 6 Charaktere vorgestellt. Es scheint ganz so, als würdet ihr eine vorgefertigte Figur spielen – einen Charaktereditor gibt es wohl nicht. Noch dazu teasen die Entwickler ein „Evolution System“ an, das Charakteren erlauben soll, „auf einzigartige Art und Weise zu wachsen und sich anzupassen“. Was genau es damit aber auf sich hat, haben die Entwickler noch nicht verraten.

