MMORPG
Neues MMORPG zu Horizon verrät erste Features, setzt auf große Raids und detaillierte Charaktere

Das neue MMORPG von Horizon hat überraschend seine Website veröffentlicht und verrät dort bereits erste Details zum Spiel.

Was ist das für ein Spiel? Horizon Steel Frontiers ist ein MMORPG von NCSoft, das auf PC und Mobile erscheinen soll. Wie im Universum von Horizon üblich, kämpft man als Mensch mit einem Enterhaken und dicken Waffen bewaffnet gegen mechanisierte Monster und Dinosaurier.

In dem MMORPG soll es laut den Entwicklern um Teamwork und Strategie gehen, aber es darf sich auch mit anderen Spielern um die Beute gestritten werden. Das MMORPG wird entsprechend wohl den Fokus auf PvE legen, während man aber auch PvP-Modi haben wird.

Vor allem die Welt ist bei Horizon Steel Frontiers jedoch ein Schwergewicht. Spieler dürfen sie frei auf dem Rücken von verschiedenen Kreaturen erkunden und lernen dabei interessante Orte kennen. Jetzt rückt der Launch noch näher.

Horizon Steel Frontiers: Trailer zeigt endlich Gameplay aus dem MMORPG zur Welt von Aloy
Website bestätigt die Ausrichtung

Was verrät die Website? Als Horizon Steel Frontiers Ende 2025 vorgestellt worden ist, haben die Entwickler bereits erste Features des MMORPGs verraten. Jetzt ist die neue Website des MMORPGs gestartet und beschreibt dort nochmal, was wir erwarten können.

So soll das Spiel ein echtes MMORPG sein, das sich nicht vor dem Genre-Maßstab drückt. Die Ausrichtung auf PvE wird auf der Website durch den Fokus auf große Raids nochmal bestätigt. So schreiben die Entwickler von „großangelegten Raids mit einem fortschrittlichen Kampfsystem“.

Es soll zudem „ein spannendes Überlebensabenteuer in einer Welt, in der an jeder Ecke Gefahren lauern“ werden. Die Spielwelt soll dabei nahtlos und offen sein, was man im Trailer bereits sehen konnte. Die „Todeslande“, wie sie bezeichnet werden, haben auf der Website verschiedenste Biome, die auch mit verlassenen Gebäuden bebaut sind.

Wie sieht die Charaktererstellung aus? Die Charaktererstellung von Horizon Steel Frontiers ist sehr detailliert. Auf der Website zeigen die Entwickler verschiedene Charaktere mit ganz unterschiedlichen Outfits und Aussehen.

So soll jeder Spieler einen Charakter ganz nach den individuellen Wünschen erstellen können. Von der Textur der Lippen über den Glanz der Haare scheint jedes Detail des Spielcharakters veränderbar zu sein. Das ist auch wichtig, denn als MMORPG setzt Horizon Steel Frontiers auch auf Quests und NPC-Gespräche.

Unklar ist bislang, wie sehr das MMORPG in Richtung Sandbox und wie sehr in Richtung Themenpark lenkt. So scheint die offene Welt fast wie aus einem Open-World-RPG, während die Quests und Storys eher wie bei einem Themenpark aussehen.

Der Release von Horizon Steel Frontiers ist bislang noch unbestätigt. Dass die Entwickler jetzt eine Website auf Englisch und Koreanisch veröffentlicht haben, lässt zumindest die Hoffnung auf einen baldigen Release auch im Westen zu. Ob das MMORPG wirklich 2026 oder 2027 erscheint, ist jedoch noch vollkommen unklar. Die Charaktere des neuen MMORPGs polarisieren jedoch auch: Das neue MMORPG zu Horizon sieht verdammt gut aus, doch ausgerechnet die Charaktere finde ich schrecklich

