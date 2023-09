Steam: Gutes Mittelalter-MMORPG schließt nur 8 Monate nach Release – Zu viel Arbeit, zu wenig Erfolg

Andere reagieren aber etwas verbittert. Ein Nutzer sagt, er werde Gloria Victis auf seine Liste der „Darum solltest du nie ein Early Access-Spiel kaufen“-Games aufnehmen, zusammen mit Last Oasis und Tree of Life.

Letztlich wird man auch das Studio in den nächsten Monaten schließen. Das erinnert stark an das Statement des Münchner Studios Mimimi.

Weil das MMORPG so aufwändig ist, glaubt man nicht, dass die Community es einfach so fortführen kann.

Das Mittelalter-MMORPG „Gloria Victis“ kam 2016 als Early-Access-Titel auf Steam, ging aber erst im Februar 2023 in den Release. Aber jetzt ist es schon vorbei: Die Belastung, so ein Spiel zu stemmen, sei einfach zu hoch, sagen die Entwickler. Am 31. Oktober 2023 schließen die Server.

