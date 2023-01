Mittelalter-MMORPG feiert im Februar Release auf Steam – Nach 350 Updates im Early Access

Gloria Victis erschien 2016 im Early Access auf Steam. Das MMORPG legt Wert auf eine realistische mittelalterliche Welt ohne Magie, bunte Effekte und übergroße Waffen. In den letzten Jahren hat sich eine kleine, aber sehr aktive Community aufgebaut. Im Februar ist es nun bereit für den vollständigen Release.

Was ist das für ein Spiel? Gloria Victis ist ein Sandbox-Spiel, bei dem ihr euch stellenweise selbst euren Content suchen müsst. Die Spielwelt ist dabei düster und brutal. PvP ist ein wichtiges Element:

Das Spiel verzichtet auf Klassen. Stattdessen levelt ihr Skills.

Es nutzt ein actionreiches Kampfsystem, das etwas an Mount & Blade erinnert und bei dem ihr selbst zielen müsst.

Ein Kern-Element von Gloria Victis ist das Belagern und Erobern von Burgen. Einmal im Besitz, könnt ihr die Burgen dann weiter ausbauen und müsst zudem auf die Moral eurer Bewohner achten. Dabei helfen Nahrungsmittel, aber auch Bier und Schnaps.

Es gibt PvE-Inhalte wie Gruppen-Quests, Events und Raids.

Crafting mit 15 verschiedenen Berufen spielt eine wichtige Rolle.

Grundsätzlich ist PvP überall im Spiel möglich. Es gibt 3 Nationen und einer davon könnt ihr euch anschließen. Diese Spieler sind eure Freunde, die anderen beiden eure Feinde. In den meisten Gebieten herrscht dabei eine “No-Loot”-Regel. In einzelnen Regionen könnt ihr jedoch ein Ausrüstungsteil pro Tod an einen anderen Spieler verlieren.

Zudem gibt es 1v1-Arenen, um euren eigenen Skill unter Beweis zu stellen.

Gloria Victis richtet sich vor allem an PvP- und Mittelalter-Fans, die zudem keinen großen Fokus auf die Grafik legen. Zwar gab es 2022 ein Grafik-Update, aber trotzdem sieht man dem Spiel an, dass es von einem Indie-Team aus Polen entwickelt wird.

Hier könnt ihr euch erstes Gameplay anschauen, aus dem Update im Oktober:

Was passiert nun? Am 7. Februar erscheint Gloria Victis offiziell auf Steam. Damit verlässt es den Early Access, in dem es sich seit 2016 befindet. Seitdem wurden knapp 350 Updates und zudem fast 1.000 Hotfixes oder Server-Side-Patches ins Spiel gebracht (via Steam). Die Größe der Welt hat sich inzwischen verdreifacht und es wurden Hunderte neue Skins ins Spiel gebracht.

Mit dem Release wird der alte “Legacy Server” fortgesetzt, aber es wird auch ein komplett neuer Server eröffnet, auf dem die Spieler frisch starten können.

Eine kleine, aber aktive Community auf Steam

Wie kommt Gloria Victis an? Das MMORPG hatte nie große Spielerzahlen vorzuweisen. Zum Start im Early Access kam es auf 1.481 gleichzeitige Spieler im Peak. Bis zum Januar 2018 nahmen die Spielerzahlen konstant ab, doch neue Updates brachten die Community zurück.

Derzeit sind fast immer mindestens 200 Leute gleichzeitig online, im Peak sind es zwischen 350 und 450.

Diese Zahlen hält Gloria Victis etwa seit Januar 2019 relativ konstant, mit nur minimalen Schwankungen.

Die Spielerzahlen via SteamDB.

In den knapp 5.400 Reviews bekommt das MMORPG zu 71 % positive Kommentare. Gerade Fans von alten Titeln wie Dark Age of Camelot oder Warhammer Online loben das Spiel.

Die negativen Kommentare gibt es vor allem für die Grafik, den generellen PvP-Fokus und die stellenweise wenigen Spieler, die man antrifft. Außerdem sollen sich die Entwickler bei neuem Content oft in Details verlieren und nicht die wichtigsten Dinge priorisieren.

Welche Monetarisierung nutzt das Spiel? Gloria Victis ist Buy2Play und kostet derzeit 19,99 Euro. Zudem gibt es einen Shop, der kosmetische Skins und Account-Erweiterungen wie zusätzliche Charakterplätze oder Namensänderungen enthält. Pay2Win gibt es nicht.

Auch nach dem Release soll das Modell beibehalten werden. Ob der Preis gleich bleibt, ist derzeit aber nicht bekannt.

Was sagt ihr zu Gloria Victis? Spricht euch das MMORPG an? Habt ihr es schon gespielt oder werdet ihr es in Zukunft mal ausprobieren? Schreibt es gerne in die Kommentare.

