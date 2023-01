12 Jahre altes MMORPG überzeugte mit starkem Kampfsystem – Nun kommt ein Nachfolger, der noch actionreicher sein soll

Mit Dragon Nest erschien 2010 in Korea ein MMORPG, das viel Lob für sein actionreiches Kampfsystem bekam und wenig später auch im Westen veröffentlicht wurde. Nun wurde mit Dragon Sword – das auch Projekt D genannt wird – ein Nachfolger angekündigt. Verantwortlich für das Spiel ist der gleiche Chef, der auch Dragon Nest entwickelte.

Was steckt hinter Dragon Sword? Das neue Spiel von Hound13 wird nach offizieller Beschreibung ein Online-RPG, das sich noch actionreicher und rasanter spielen soll als Dragon Nest. Der erste Gameplay-Trailer sieht vielversprechend aus.

So sieht man schnelle Angriffe mit einem Schwert oder zwei Dolchen, mächtige Kombos und Fertigkeiten mit einer Streitaxt und Armbrust und Bogen als Fernkampfwaffen. Optisch erinnert Dragon Sword grob an Genshin Impact, allerdings sind die Farben etwas knalliger.

Viele Details gibt es zu dem neuen Spiel aber noch nicht:

Es wird in der Unreal Engine 4 oder 5 entwickelt.

Die Story des Spiels soll “fesselnd” sein.

Es bekommt eine “Semi-Open World”, was wahlweise auf Hubs mit instanziierten Gebieten wie in Guild Wars 1 und Vindictus oder getrennte Gebiete mit Ladebildschrim wie in Guild Wars 2 hindeutet.

Es soll wohl Puzzle-Elemente geben (laut der Stellenanzeigen)

Es soll für PC und Mobile erscheinen und zudem Crossplay bieten.

Unklar ist derzeit, ob es wirklich ein vollwertiges MMORPG wird oder eher auf eine Art Koop wie Genshin Impact setzt. Im Trailer hat man bereits eine Gruppe von mehreren Spielern gesehen. In den Stellenanzeigen werden zudem bewusst Mitarbeiter gesucht, die bereits an einem MMORPG oder Mobile-MMORPG gearbeitet haben. Auch zu dem Bezahlmodell wurde sich nicht geäußert.

Dragon Nest war beliebt bei Fans von Action-RPGs und PvP

Was war Dragon Nest für ein Spiel? Dragon Nest ist ein PvEvP-Spiel und bezeichnete sich selbst als das “actionreichste MMORPG” auf dem Markt. Tatsächlich bekamen die Kämpfe zum Europa-Release 2013 viel Lob. Die Webseite TentonHammer etwa vergab eine 80 von 100 als Test-Bewertung.

Das Highlight waren die Nester – spezielle Dungeons mit mächtigen Gegnern, die oftmals nur in einer Gruppe besucht werden konnten. Zudem setzte das MMORPG stark auf PvP und bot erste Arenen bereits ab Level 10 an. Dabei gab es verschiedenste Modi, darunter 1v1- und 3v3-Ranglisten, Free For All mit 16 Spielern, Team-Deathmatch und den Ghoul Mode, in dem ein Teil der Spieler zu Ghulen wurde und versucht, die Menschen zu infizieren.

Mit der europäischen Version gab es jedoch einige Probleme, darunter ein Daten-Fiasko und ein Wechsel beim Publisher. In Korea läuft Dragon Nest noch immer, die europäische Version wurde jedoch 2019 eingestellt.

Wieso gilt das neue Spiel als Nachfolger von Dragon Nest? Der Kopf hinter dem neuen Spiel Dragon Sword ist Park Jung Sik, der ehemalige Chef-Entwickler von Dragon Nest. Zudem erinnert es grafisch und auch von den bisherigen Infos stark an das alte MMORPG von Sik.

Was sagt ihr zu Dragon Sword? Spricht euch das Anime-Spiel an? Oder setzt ihr eure Hoffnung lieber in ein anderes MMORPG? Und wenn ja, welches?

