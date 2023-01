Neues MMORPG entsteht komplett in Minecraft – Verspricht, dass es sich ganz anders und neu anfühlen wird

Starfall ist ein neues MMORPG, das auf der Basis von Minecraft entwickelt wird. Es folgt damit der Idee von Servern wie Hypixel, der bereits über 18 Millionen verschiedene Spieler begeistern konnte. Starfall möchte jedoch viele der grundsätzlichen Spielsysteme komplett verändern und sich so von Minecraft abheben.

Was ist das für ein Spiel? Starfall soll ein vollwertiges MMORPG werden, das ihr herunterladen könnt und dann automatisch Minecraft samt der passenden Mods installiert. Allerdings ist eine gekaufte Version von Minecraft eine nötige Voraussetzung, wie bei dem genannten Hypixel auch.

Starfall selbst setzt dann aber auf ein Free2Play-Konzept mit kosmetischem Ingameshop.

Die Story dreht sich darum, dass magische Kristalle vom Himmel fallen und auf der Erde landen. Diese Kristalle sollen sehr wertvoll und nützlich sein. Die Spielwelt ist in einem Fantasy-Setting mit Drachen, Orcs und viel Magie angesiedelt, jedoch wird es auch Steampunk-Elemente wie etwa Luftschiffe geben. Mit diesen sollen auch Insel in den Wolken besucht werden können.

Viele Details oder erstes Gameplay gibt es derzeit noch nicht. Es heißt lediglich, dass das MMORPG Housing bieten wird, viel Wert auf soziale Kontakte legt und wohl eine Funktion für “player made Dungeons” enthält.

Des Weiteren ist in der Ankündigung einer geschlossenen Alpha von einem 5 gegen 5 PvP-Modus die Rede. Das Kampfsystem soll dabei actionreich sein und sich stark von Minecraft abheben.

Bereits heute, am 10. Januar 2023, soll ein Livestream (via Twitch) samt Fragerunde zum Spiel stattfinden. Entwickelt wird es von einem Indie-Team, das aus Gamern, Artists, Writern und Game Designern besteht. Sie sollen bereits “einige Jahre” an dem Projekt arbeiten.

Geleitet wird das Team dabei von Chrissy Costanza als CEO. Diese dürften einige von euch bereits kennen, da sie zuletzt an der Musik für die LoL-Weltmeisterschaft 2019 und 2017 mitwirkte.

“Minecraft lässt uns viel schneller Inhalte erstellen und auf Feedback reagieren”

Warum wird das Spiel in Minecraft entwickelt? In der offiziellen Vorstellung heißt es, dass Minecraft als Plattform viele Vorteile bringt. So soll es deutlich einfacher sein, neuen Content für das MMORPG zu entwickeln, als wenn man auch traditionelle Entwicklung zurückgreifen würde.

Außerdem besitzen viele Gamer bereits das Spiel und können so problemlos Starfall installieren. Minecraft soll so etwas wie die “Engine” darstellen, während sie selbst alles daran verändern wollen.

Schon Riot Games, dem Entwickler von League of Legends, ist dieses Potential aufgefallen. Sie haben die Entwickler eines Minecraft-MMORPGs aufgekauft, um es unter ihrer Flagge zu vollenden.

Wie will sich Starfall von anderen Mods abheben? Im reddit erklärten die Entwickler, dass sich Starfall ganz anders spielen soll als Minecraft. Sie wollen:

Ein ganz anderes Kampfsystem bieten

Die Animationen im Spiel verändern

Einen klassischen Handelsposten anbieten

Das UI komplett anpassen

Damit soll sich Starfall eben nicht mehr wie das klassische Minecraft anfühlen. Allerdings wird der grundsätzliche “Block-Stil” beibehalten. Der sei vor allem beim Housing und bei der Erstellung riesiger Städte sehr nützlich.

Was sagt ihr zur grundsätzlichen Idee des Spiels? Spricht euch Starfall an? Oder braucht ihr erstmal mehr Details?

