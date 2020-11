Im brutalen Mittelalter-MMO Gloria Victis bekommt ihr jetzt fürs Housing eine ganze Burg

Auf der anderen Seite bedrohen PvE-Gegner in der Nähe und eine nahe Front das Wohl der Bewohner und senken die Moral wiederum. Ihr müsst also einiges an Micromangement betreiben und wie ein echter Burgherr agieren. Nur so wird eure Burg höchste Effizienz beweisen und für die Ziele eurer Gilde optimal einsetzbar sein.

Was hat es mit den Burgen auf sich? Burgen, die ihr belagern könnt, gibt es schon länger in Gloria Victis. Die Belagerungen gehören laut den Spielern auch zu den besten Features des Spiels. Mit dem neuen Update „Bastions“ wird das Burgensystem nochmal tiefgründiger und ihr könnt als „Castellan“ die Festung direkt verwalten:

Was ist Gloria Victis? Hier handelt es sich um ein grimmiges Mittelalter-MMORPG für Erwachsene. Das Spiel ist ein Indie-Projekt aus Polen und kann schon seit 2016 auf Steam gespielt werden. Das Spiel ist eine recht derbe Sandbox, in der wenig erklärt wird und man vieles selbst herausfinden muss. Die Spielwelt ist düster und brutal. NPCs fluchen deftig und die Kämpfe sind blutig.

