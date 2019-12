Ein brutales Indie-MMORPG ist einer der heimlichen Gewinner auf Steam 2019

Die meisten Indie-MMORPGs scheitern innerhalb weniger Monate, nachdem sie in den Early Access starten. Doch 2019 sah den Stern eines kleinen polnischen MMORPGs nach und nach aufgehen: Gloria Victis hat weit unter dem Radar der meisten MMORPG-Fans einen Aufschwung auf Steam erlebt.

Was ist so besonders an Gloria Victis? Eigentlich passen „Indie“ und „MMORPG“ schwer zusammen. Zwar sind Indie-MMORPGs hier im Westen für viele Fans eine Art „letzte Hoffnung“, weil die großen Publisher kaum noch MMORPGs entwickeln, doch zahlreiche Indie-MMORPGs versanden, kommen erst gar nicht zum Release oder werden dann nur spärlich weiterentwickelt.

Die großen Ambitionen, die MMORPGs oft entwerfen, passen nur schwer mit der kleinen Teamgröße eines Indie-MMORPGs zusammen. In den letzten Jahren gab es viele Enttäuschungen und so manches MMORPG, das auf dem Papier großartig klang, sah nie das Licht der Welt.

Doch Gloria Victis scheint es auf Steam gut zu gehen. Das Sandbox-MMORPG ist dort seit 2016 in einem Early Access, erlebte im Oktober 2018 einen Aufschwung und hat sich 2019 stabilisiert und ist weiter gewachsen.

Was ist Gloria Victis für ein MMORPG? Es ist ein Mittelalter-MMORPG mit dem Fokus auf Realismus. Crafting und PvP spielen wichtige Rollen. Spieler werden nicht an die Hand genommen wie in einem Themepark, sondern genießen viele Freiheiten.

Besonders gelobt wird die gute Weiterentwicklung des Spiels durch die Indie-Entwickler.

Dabei gilt Gloria Victis als durchaus brutal und nur für „Erwachsene geeignet.“ Die NPCs pflegen eine nicht jugendfreie Sprache.

So haben sich die Spielerzahlen entwickelt:

Das MMORPG ist seit 2016 auf Steam spielbar und hat sich über die Jahre gut entwickelt:

Nach dem Hype zum Release pendelte sich Gloria Victis in den Jahren 2016 und 2017 auf zwischen 60 und 100 Spieler ein.

Anfang 2018 ging es dann auf im Schnitt etwa 150 Spieler hoch.

Ab etwa Oktober 2018 kam dann eine große Wende. Seitdem sind auf Steam etwa 330 Leute online, in der Spitze sogar um die 700. Dieser Höhenflug von Oktober 2018 konnte über 2019 im Großen und Ganzen gehalten werden.

Neben Steam hat Gloria Victis noch einen eigenen Client.

Viel grün: ein gutes Zeichen. Quelle: Steamcharts.

Ein Nischen-MMORPG für 10€ im Sale

Das sagen die Reviews: Auch bei den Reviews ist ein Aufwärts-Trend zu erkennen. Während die Reviews auf Steam über die letzten 3 Jahre ausgeglichen sind (68%), gibt es in den letzten 30 Tagen einen Trend zu „größtenteils positiv“ (77%).

Die Reviews loben vor allem das Massen-PVP im Spiel: Das Belagern von Festungen ist in den Augen vieler das Highlight von Gloria Victis. Auch das Raiden mit kleinen Gruppen gefällt Steam-Spielern.

Herausgestellt wird unter anderem, dass das Spiel nur 20$ kostet (10$ im Sale) und damit ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Zu den Kritikpunkten gehören das umständliche Kampfsystem, das wohl eine steile Lernkurve aufweist.

Das steckt dahinter: Gloria Victis wird wohl nie ein Massen-MMORPG werden, aber es ist ein Beispiel dafür, dass Indie-MMORPGs durchaus die Chance haben, sich aus dem Early Access auf Steam weiterzuentwickeln, Spieler an sich zu binden und eine bessere Laufbahn hinzulegen als die meisten anderen MMORPGs.