Ein Item in WoW ist absurd teuer, aber Spieler finden einen Weg, es spottbillig zu kaufen

In WoW Midnight gibt es in einem Dungeon einen zwielichtigen Händler, der euch ein absurd teures Item verkauft. Doch mit einem Trick bekommt ihr es fast geschenkt.

Um welches Item geht es? Bei dem Item handelt es sich um das Gemälde „Perspektive der Shu’halo“. Ihr könnt es beim zwielichtigen Kunsthändler Cravitz Lorent im Dungeon „Mördergasse“ für schlappe 9.999.999 Gold, 99 Silber und 99 Kupfer erstehen. Ein Schnäppchen also, wenn ihr sowieso euren Goldbeutel ständig bis zum Limit füllt und nicht wisst, wohin mit all dem Geld.

Für alle anderen Bewohner Azeroths kann es sich jedoch lohnen, den Preis mit einem Trick auf 999 Gold, 99 Silber und 99 Kupfer zu drücken. Ihr müsst Cravitz Lorent nur davon überzeugen, dass ihr ein absoluter Pechvogel seid. Das hat eine Spielerin vom Secret Finding Discord herausgefunden.

Das Beste daran: Ihr könnt euch dafür auch mit Freunden zusammentun und damit schneller an euer Ziel kommen. Wie genau ihr das anstellt, erklären wir euch.

So bekommt ihr das Gemälde „Perspektive der Shu’halo“ günstiger

Was müsst ihr tun, um Cravitz Lorent zu überzeugen? Ihr findet Cravitz Lorent direkt links hinter dem ersten Boss im Dungeon „Mördergasse“, wo er euch das Gemälde für den Wucherpreis anbietet. Dabei ist es egal, auf welchem Schwierigkeitsgrad ihr den Dungeon lauft und ob ihr ihn mit Spielern oder NPCs bewältigt.

Um ihn aber zu überzeugen, dass ihr vom Pech verfolgt seid, braucht ihr insgesamt 13 schlechte Weissagungen von Wahrsager Sargle. Die könnt ihr entweder im Auktionshaus einfach kaufen oder aber ihr farmt sie selbst.

Dafür müsst ihr die Mördergasse insgesamt 13 Mal laufen und euch jedes Mal eine Weissagung geben lassen. Um sie zu bekommen, müsst ihr Wahrsager Sargle aufsuchen, den ihr direkt bei der Treppe zum ersten Boss finden könnt.

Habt ihr alle 13 schlechten Weissagungen im Inventar, geht ihr wieder zu Cravitz Lorent und er wird euch das absurd teure Gemälde für deutlich weniger Gold anbieten.

Der große Vorteil daran: Die Weissagungen werden dabei nicht verbraucht – ihr könnt die Items also an Freunde eurer Wahl weitergeben und sie können ebenfalls von dem günstigeren Preis profitieren, ohne selbst farmen zu müssen.

Seid ihr aber ambitioniert und wollt das Gemälde unbedingt – niemand wird euch aufhalten – für den vollen Preis kaufen, wie es sich für einen Kunstkenner gehört, müsst ihr wohl oder übel einen Weg finden, an die nötigen Münzen zu kommen. Glücklicherweise hat MeinMMO-Dämon Cortyn einige effiziente Wege für euch zusammengestellt, mit denen ihr reichlich Gold scheffeln könnt: Gold farmen in WoW Midnight – So macht ihr ordentlich Cash