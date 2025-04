Neues MMORPG kommt dank 17 Millionen begeisterter Fans zu uns, und das schon bald

Die Orks in Warhammer 40.000 haben völlig abgedrehte Götter, aber die sind so mächtig, dass selbst Menschen sie verehren

Was ist ODIN für ein MMORPG? Das neue Spiel von Entwickler Lionheart Studio und Publisher Kakao Games führt euch in eine Welt, die sich der nordischen Mythologie bedient. Ihr besucht Orte wie Midgard, Jotunheim, Nidavellir und Alfheim. Ihr trefft auf Alben, Riesen, Zwerge und mythologische Bestien. Und in der Lore spielen bekannte Figuren wie Odin sowie Loki eine wichtige Rolle.

Was sind das für neue Infos? Im März berichtete MeinMMO, dass am 3. April 2025 die Vorab-Registrierungsphase für ODIN: Valhalla Rising starten wird. Parallel dazu gab’s konkrete Infos zum finalen Release, der noch im April anstehen soll.

Aufgrund des enormen Erfolgs in Asien wird das MMORPG ODIN: Valhalla Rising bekanntlich zu uns in den Westen kommen. Zum Start der Vorab-Registrierung gab es jetzt einen weiteren Trailer sowie konkrete Infos zum Release.

