Wunderschönes MMORPG geht eine der größten Baustellen an, doch ein Detail macht den Fans Sorge

Ich habe in 5 Tagen 35 Stunden in ein Warhammer-Spiel auf Steam gesteckt – Das macht es so gut

All das war auch bitter nötig, da das wunderschöne MMORPG in den ersten Monaten noch viele wichtige Features für ein funktionierendes Social-Sandbox-Erlebnis vermissen ließ. Der Fortschritts-Wipe räumte nebenbei mit dem etwas deprimierenden Friedhof der Baustellen auf. Mehr von unserem letzten Besuch des Spiels lest ihr hier: Pax Dei ist im Early Access das beste schlechte MMO für entspannte Spaziergänge vor hübscher Mittelalter-Kulisse

Free_Beats kommentiert diesen Abschnitt auf Reddit wie folgt: „Der letzte Absatz sagt alles, was man wissen muss. Ihnen gehen die finanziellen Mittel aus, also werden sie die Monetarisierung ausbauen.“ Sobald es dazu mehr Details gibt, hält MeinMMO euch auf dem Laufenden.

Trotz über 500 Stunden in Souls-Spielen hat mich The First Berzerker: Khazan gebrochen

Der Kampf bleibt für uns ein wichtiger Schwerpunkt. […] In seiner jetzigen Form fehlt es dem Kampf oft an sinnvollen Entscheidungen. Unser Ziel ist es, einen Zustand zu erreichen, in dem die Wahl eurer Ausrüstung und Fähigkeiten eure Taktik beeinflusst und euch ermutigt, spezialisierte Rollen zu entwickeln. Dies wird der zentrale Teil unseres nächsten Updates sein. […]

Was ist für den Frühling geplant? Die Kämpfe gehören auch fast zehn Monate nach Start der Early-Access-Phase zu den größten Schwachpunkten von Pax Dei. Das wissen natürlich auch die Entwickler, die mit dem kommenden Frühlings-Update weitere Verbesserungen umsetzen möchten. In der überarbeiteten Roadmap für 2025 verspricht das Team:

