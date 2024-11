Ragnaros ist los und fordert euch in einem der beliebtesten Raids der WoW-Geschichte heraus

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in zwei Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Freut euch auf neue Inhalte für WoW Classic, eine frische Erweiterung zu HdRO, viele Infos zu Throne and Liberty und Berichte zu einer spannenden Ankündigung.

Die Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert? NCSoft steckt wohl in der Krise. Nach unbestätigten Berichten zu geplanten Umstrukturierungen und Kündigungen lieferte das große MMORPG-Studio in dieser Woche einen möglichen Grund für diese drastischen Maßnahmen: Man macht trotz neuer Erweiterung für Guild Wars 2 und Throne and Liberty Verluste in Millionen-Höhe.

Der neue Trailer zur Öffnung der Feuerlande in WoW Cataclysm Classic:

Eines der beliebtesten MMORPGs der MeinMMO-Community soll Nachfolger erhalten

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Herr der Ringe Online hat mit Morgoths Vermächtnis in dieser Woche die mittlerweile 11. Erweiterung erhalten. Was euch in der Wüste von Harad erwartet, erfahrt ihr hier.

Die nächste Erweiterung von EverQuest II, Scars of Destruction, erscheint am 20. November 2024. Die Übersichtsseite zum kommenden Update findet ihr auf everquest2.com.

Mit Haven & Hearth ist auf Steam ein kleines Free2Play-MMORPG gestartet, das den Fokus klar auf Crafting, Bauprojekte, Landschaftsbau, Futtersuche, Jagen, Fischen, Poesie und PvP-Kämpfe legt.

Für Mortal Online II ist Patch 2.1.9.2 erschienen, mit Ranglistenduelle, Spinnen-Mount und der Möglichkeit, sich zu ergeben. Die offiziellen Patch Notes findet ihr auf mortalonline2.com.

Am 12. November 2024 bringt Star Trek Online ein beliebtes Event rund um die Borg auf die Konsolen. Mehr dazu erfahrt ihr auf playstartrekonline.com.

Das MMORPG Dofus wechselt am 3. Dezember 2024 auf die Unity-Engine und macht daraus ein großes Event. Wer das Spiel auf den neuen Servern frisch entdecken möchte, kann sich via dofus.com vorabregistrieren – was bereits beeindruckende 38.238 Interessierte getan haben.

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

