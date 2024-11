WoW: Süßes oder Saures? Spieler beweist mit seinem Irdenen, wie wirkungsvoll die Buffs für XP aktuell sind

Dank diverser parallel stattfindender Events könnt ihr in World of Warcraft derzeit extrem leicht Charaktere auf die Maximalstufe bringen. Dabei müsst ihr nicht einmal auf die üblichen Quests zurückgreifen.

Was sind das für Events? MeinMMO-Dämon Cortyn hatte bereits vor etwa einer Woche darüber berichtet, dass in WoW derzeit mehrere Weltereignisse stattfinden, die stapelbare Boni für die erhaltene Erfahrung bieten:

10 % winken dank des Geburtstags-Buffs von WoW. Den Buff hat jeder Charakter über die gesamte Dauer des Events.

10 % für weitere 12 Stunden gibt es für die tägliche Quest „Segen des bronzenen Drachenschwarms“ in Tanaris beim Geburtstagsevent.

10 % gibt es durch die Schlotternächte, wenn ihr den Weidenmann entzündet.

Weitere 10 % liefert seit dem 3. November 2024 der Dunkelmondjahrmarkt. Dort kann man im Karussell oder der Achterbahn fahren und sich nochmal einen Bonus von 10 % auf Ruf und XP für eine Stunde holen.

Dazu kommen weitere Boni für die erhaltene Erfahrung:

Einen weiteren Bonus liefert das „Destillat der zehn Länder“, das ihr in Boralus oder Zandalar kaufen könnt. Damit erhalten Charaktere unter Stufe 50 noch einmal 10 %.

Bis zu 25 % gibt es durch den Erfolg „Fünf Kriegsmeutenmentoren: The War Within“ – das sind 5 % zusätzliche XP für jeden Charakter, den ihr bereits auf Stufe 80 besitzt (bis maximal 5 Charaktere).

Zusätzliche 10 % locken, wenn ihr den Kriegsmodus aktiviert.

Und zu all dem addiert sich bei Irdenen auch noch der Volksbonus „Erstaunliche Wunder“ dazu, der einen spürbaren XP-Bonus für das Aufdecken von Orten gewährt. Mehr dazu hier: Spieler leveln das neue Volk ganz ohne Kämpfe und Quests – Dank eines eigentlich „nutzlosen“ Effekts.

Auch Irdene stehen auf Halloween

Wie hat der Spieler diese Buffs genutzt? Auf Reddit erklärt secretninjafox, dass er seinen frisch erstellten Irdenen über die aktuell laufenden Event-Buffs auf Stufe 74 gebracht hat, und zwar nur über die „Süßes Saures“-Inhalte und Erfolge der Schlotternächte sowie über das Erkunden verschiedener Regionen (wie Nordend und die Scherbenwelt). Sein XP-Bonus via Kriegsmeute soll bei 5 Prozent liegen.

Wie er bei der Erfolgsjagd im Detail vorgegangen ist, verrät der WoW-Spieler in einem zweiten Post auf Reddit. Alternativ findet ihr die wichtigsten Infos zum Event aber auch im Guide von MeinMMO: Schlotternächte-Guide – So holt ihr euch den Titel „Nachtschrecken“.

Wie reagiert die Community? secretninjafox darf sich über 230 Upvotes freuen. Sein durch das „Süßes oder Saures“ aus allen Nähten platzendes Inventar bekommt jedoch den einen oder anderen Spruch ab.

R4pt05 schreibt auf Reddit: „Wenn du jetzt damit anfängst, deine Tasche zu säubern, schaffst du es vielleicht bis zu den Schlotternächten im nächsten Jahr.“

Howard_Jones witzelt auf Reddit: „Wenn meine Taschen so aussehen würden, würde ich den Charakter einfach löschen und einen neuen erstellen. Das würde Zeit sparen.“

LouserDouser erklärt auf Reddit: „Die Items sind der Grund, warum ich es vorziehe, Blumen zu sammeln.“

Einige weitere Spieler weisen darauf hin, dass sich einige der aktuell verfügbaren XP-Buffs nicht auf das Erkunden oder Quests auswirken. Der User zeekim fragt sich auf Reddit zudem, wie man diese Art des Levelns länger als ein paar Minuten aushalten kann. Das sei so unfassbar langweilig, dass er nur bis Stufe 20 gekommen sei.

secretninjafox antwortet darauf (via Reddit): „Wenn man zwei Monitore hat, empfehle ich, etwas zum Anschauen anzumachen. Ich habe etwa 40 Folgen One Piece in der Zeit geschaut. Es war fantastisch.“

The_Fawkesy ergänzt auf Reddit: „Es dauert gerade einmal 10 Minuten, um von 10 auf 20 zu leveln. Du hast vielleicht eine Art Aufmerksamkeitsstörung.“

JT99-FirstBallot fand die Art des Levelns toll (via Reddit): „Es war entspannend und es war schön, viele Gegenden zu sehen, in denen ich schon lange nicht mehr war. Ich arbeite auch von zu Hause aus, also hat es geholfen, die Zeit meines Arbeitstages zu überbrücken. Und es hat nur 4 Stunden gedauert, um auf Stufe 70 zu kommen.“

Wie sieht es aus: Nutzt ihr die aktuell verfügbaren XP-Buffs, um eure WoW-Charaktere auf die Maximalstufe zu bringen? Welche Level-Strategie bevorzugt ihr dabei? Verratet es in den Kommentaren!

Was muss ich noch zu den Irdenen wissen? Das neue verbündete Volk sowie die zugehörige Traditionsrüstung könnt ihr euch seit dem Launch von The War Within freischalten. Dafür müsst ihr die zugehörige Launch-Kampagne sowie einige Nebenquestreihen der Irdenen abschließen. Mehr Infos dazu findet ihr hier: Die Irdenen als spielbares Volk – So könnt ihr sie und ihre Traditionsrüstung in WoW: The War Within freischalten