WoW: Schlotternächte-Guide – So holt ihr euch den Titel „Nachtschrecken“

Der Titel „Nachtschrecken“ in World of Warcraft ist begehrt. Wir verraten euch, wie ihr ihn in den Schlotternächten in WoW erhaltet.

In World of Warcraft laufen gerade wieder die Schlotternächte. Das ist ein jährlich wiederkehrendes Event, bei dem ihr einige Erfolge und Belohnungen einheimsen könnt. Ganz am Ende steht dabei der Titel „Nachtschrecken“ („The Hallowed“). Wir verraten euch, wie ihr den Titel bekommt und was ihr für den dafür notwendigen Erfolg „Geschlottert werde dein Name“ erledigen müsst.

Um an den begehrten Titel zu kommen, müsst ihr insgesamt 11 kleinere Erfolge abschließen. Das kann durchaus ein wenig Zeit in Anspruch nehmen, ihr solltet damit also so früh wie möglich anfangen.

Süßes oder Saures!

Was ist die Aufgabe? Für diesen Erfolg müsst ihr Süßigkeiten aus einem Süßigkeiteneimer in einem Gasthaus erhalten.

So löst ihr das: Dieser Erfolg dürfte der mit Abstand einfachste sein. Besucht einfach eines der zahlreichen Gasthäuser. Dort seht ihr die Süßigkeiteneimer, die mit einem gelben Ausrufezeichen als Quest markiert sind. Schließt die Quest ab, öffnet den kleinen Belohnungsbeutel und schon ist der Erfolg fertig.

Bringt mir den Kopf von… oh, wartet mal

Was ist die Aufgabe? Tötet den Kopflosen Reiter. Das ist der Event-Boss der Schlotternächte.

So löst ihr das: Ihr meldet euch einfach über den „Dungeon Finder“ für den Kampf gegen den Kopflosen Reiter an. Der Kampf ist recht simpel und das Härteste an ihm ist wohl die Wartezeit, bis ihr in den Dungeon kommt. Warum ein täglicher Besuch bei dem Boss sich lohnt, verraten wir in unserem Guide zum Reittier des Kopflosen Reiters.

Das strahlende Lächeln

Was ist die Aufgabe? Ihr müsst einen Zahnstocher benutzen, um damit eure Zähne zu reinigen.

So löst ihr das: Diesen Erfolg werdet ihr sehr wahrscheinlich „nebenbei“ erledigen. Denn die notwendigen Zahnstocher sind manchmal in den Süßigkeiteneimer-Beuteln enthalten, die ihr sowieso öffnen müsst. Benutzt einfach einen dieser Zahnstocher und schon wird euch der Erfolg gutgeschrieben und dieser Schritt abgehakt.

G.N.E.R.D.-Zorn

Was ist die Aufgabe? Sammel 10 ehrenhafte Siege, während ihr unter dem Einfluss von „G.N.E.R.D.S.“ steht.

So löst ihr das: Ebenfalls aus den Süßigkeiteneimern könnt ihr gelegentlich das Bonbon „G.N.E.R.D.S.“ erhalten. Esst ihr das Bonbon, erhaltet ihr für einige Minuten den entsprechenden Buff. Nun müsst ihr insgesamt 10 ehrenhafte Siege sammeln. Das geht am besten, wenn ihr einfach an einem Schlachtfeld teilnehmt und ein bisschen defensiver spielt, sodass ihr eine Weile überlebt. Alternativ könnt ihr aber auch Freunde fragen, ob die auf einen Charakter der anderen Fraktion umloggen und sich von euch 10-mal töten lassen.

Eurer „Nerd-Rage“ könnt ihr bei dem Erfolg freien Lauf lassen.

Die Maskerade

Was ist die Aufgabe? Werdet in alle 7 Formen durch Zauberstäbe verwandelt: Fledermaus, Geist, Lepragnom, Ninja, Pirat, Skelett und Irrwisch.

So löst ihr das: Während der Schlotternächte könnt ihr „Stab der Verwandlung“ erhalten, es gibt inzwischen recht viele davon. Diese erhaltet ihr aus den Belohnungsbeuteln in Gasthäusern, wie so viele andere Dinge auch. Sie sind allerdings recht selten.

Wichtig ist, dass ihr für den Abschluss dieses Erfolges selbst in alle 7 Formen verwandelt werden müsst. Ihr braucht also andere Spieler, die euch verwandeln.

Am einfachsten geht das, wenn ihr in der Gruppensuche nach Gleichgesinnten sucht oder ein paar Freunde um Hilfe bittet. Auch eine Suche im Handelschannel kann Erfolg bringen, wenn euch nur noch wenige Verwandlungen fehlen.

Süßes oder Saures in Azeroth

Was ist die Aufgabe? Findet alle Süßigkeiteneimer in den östlichen Königreichen, Kalimdor und der Scherbenwelt.

So löst ihr das: Dieser Erfolg wird einige Zeit in Anspruch nehmen, denn ihr müsst eine Vielzahl von Gasthäusern über die drei großen Kontinente hinweg besuchen. Jedes Gebiet hat dabei mindestens ein notwendiges Gasthaus.

Wir empfehlen hier die Verwendung des Addons „Candy Buckets“ (Link zu Curseforge.com). Das Addon erkennt, ob gerade die Schlotternächte sind und markiert dann alle Süßigkeiteneimer auf eurer Weltkarte, sodass ihr sie einfach der Reihe nach besuchen könnt.

Übrigens: Das Einsammeln gibt auch ein paar Erfahrungspunkte, ihr könntet das also mit einem Zweitcharakter erledigen und den dabei noch ein bisschen leveln. Achtet aber darauf, dass ihr alle Gasthäuser mit dem gleichen Charakter besucht, damit der Erfolg gewertet wird.

Aus diesen Behältern bekommt ihr eine Vielzahl der Belohnungen.

Raus damit

Was ist die Aufgabe? Esst so viel „Süßes Saures“, bis ihr euch übergeben müsst.

So löst ihr das: Auch diese Aufgabe ist relativ simpel. Ihr müsst einfach nur 3 – 10 „Süßes Saures“ am Stück essen, bis euer Charakter sich übergibt. „Süßes Saures“ ist zugleich die Währung für die Schlotternächte, allerdings bekommt ihr sie in rauen Mengen. Achtet nur darauf, dass ihr genug „Süßes Saures“ im Inventar habt, wenn ihr den Erfolg angehen wollt – denn wenn ihr zu wenig habt, müsst ihr später von vorne anfangen. Mehr Details dazu gibt’s in unserem „Raus damit“-Guide.

Held der Schlotternächte

Was ist die Aufgabe? Rettet ein Dorf vor dem Kopflosen Reiter und schließt die damit verbundene Quest ab.

So löst ihr das: Die verschiedenen Dörfer der Startgebiete – wie etwa Goldhain in Elwynn – werden regelmäßig vom Kopflosen Reiter angegriffen. Er schleudert Feuerbälle auf die verschiedenen Behausungen. Ihr müsst nun Wassereimer aufheben und diese auf die Flammen werfen, um das Feuer einzudämmen.

Wenn ihr sämtliche Flammen erstickt, dann kommt der Kopflose Reiter auf den Boden und kann bekämpft werden. Nach seinem Tod hinterlässt er einen Kürbiskopf, der eine Quest startet. Diese müsst ihr nur abgeben und schon gehört der Erfolg euch!

Beachtet allerdings, dass es alleine nicht möglich ist, die Feuer zu löschen – sie breiten sich zu schnell aus. Ihr benötigt mindestens 2 oder 3 andere Spieler, um das Feuer gemeinsam zu löschen.

Die Welt muss vor dem Kopflosen Reiter gerettet werden – und das oft.

Fauliges Schlottern

Was ist die Aufgabe? Schließt die 4 Schlotternacht-Quests ab, die sich mit den Tricksereien der anderen Fraktion beschäftigen:

Stinkbomben los!

Eine Zeit des Gewinnens / Eine Zeit des Aufbaus

Aufräumen in Sturmwind / Aufräumen in Unterstadt

Eine Zeit des Verlierens / Eine Zeit des Vandalismus

So löst ihr das: Die Aufgaben für diesen Erfolg erhaltet ihr vor Sturmwind (Allianz) oder im Vorhof von Unterstadt (Horde). Es handelt sich dabei um tägliche Missionen, die mit einigen Süßes Saures als Belohnung winken. Die Quests sind simpel und selbsterklärend, sodass ihr sie rasch abschließen könnt.

Kopfschmuck

Was ist die Aufgabe? Schleudert gewichtete Kürbislaternen auf Mitglieder der folgenden Völker:

Blutelf

Draenei

Zwerg

Goblin

Mensch

Nachtelf

Orc

Tauren

Troll

Untoter

Worgen

So löst ihr das: Am einfachsten geht der Abschluss dieses Erfolgs in der neutralen Stadt Oribos, da ihr hier in der Regel Vertreter aller Völker findet. Wenn ihr ein Volk aber gar nicht findet, könnt ihr auch einfach in den verschiedenen Chat-Kanälen danach fragen oder aber einen Freund bitten, sich einfach einen Charakter dieses Volkes zu erschaffen.

Die gewichteten Kürbislaternen droppen vom Kopflosen Reiter und das auch mehrfach pro Tag. Ihr könnt die Kürbislaternen also erst farmen und danach auf die Jagd nach den verschiedenen Völkern gehen.

Finstere Berufung

Was ist die Aufgabe? Sammelt ein Gruselkürbis-Haustier und einen Gruselhelm.

So löst ihr das: Sowohl das Gruselkürbis-Haustier als auch den Gruselhelm könnt ihr aus mehreren Quellen bekommen. Beides kann im täglichen Belohnungsbeutel vom Kopflosen Reiter sein, aber auch in den Kisten, die ihr aus den Gasthäusern bekommt. Alternativ könnt ihr auch euer „Süßes Saures“ beim Eventhändler ausgeben, um die Belohnungen einzusacken.

Es ist wahrscheinlich, dass ihr diesen Erfolg einfach „nebenbei“ erledigt, während ihr die anderen Erfolge sammelt.

Habt ihr all diese Aufgaben gemeistert, dann erhaltet ihr endlich den finalen Erfolg „Geschlottert werde dein Name“ und den damit verbundenen Titel „Nachtschrecken!“