In Throne and Liberty konnte ein Spieler sein Item für umgerechnet 650 Euro verkaufen, doch die Community verspottet ihn

In Throne and Liberty verkaufte ein Spieler einen seltenen Gegenstand für 40.000 Luzent, was umgerechnet etwa 650 Euro entspricht und fragt, was er damit anfangen soll. Doch statt Ratschlägen erntet er einiges an Spott für den niedrigen Preis.

Zu günstig verkauft? In Throne and Liberty gibt es viele Währungen, doch die wahrscheinlich begehrteste ist Luzent, die Echtgeldwährung des Spiels. Spieler können ihr hart verdientes Geld ausgeben, um Luzent zu erwerben, mit denen sie Gegenstände im Spiel kaufen können. Alternativ ist es auch möglich, Luzent Free2Play zu erfarmen.

Ein Spieler war dabei besonders erfolgreich, denn er bekam ein seltenes Item und verkaufte es anschließend im Auktionshaus von Throne and Liberty für 40.000 Luzent, was umgerechnet circa 650 Euro entspricht. Auf Reddit fragte er nach, wie er sein neues Vermögen nutzen kann, um im Spiel stärker zu werden. Doch statt hilfreiche Tipps zu bekommen, entfachte er eine Diskussion darüber, dass er den Gegenstand zu günstig verkauft hätte.

„40k Luzent? Du hättest es für 100k verkaufen können!“

Warum ist das Item so teuer? In Throne and Liberty muss man sich teilweise sehr stark auf sein Glück verlassen, denn die Gegenstände, die den Charakter verstärken, haben nur eine sehr geringe Chance, fallengelassen zu werden. Das bedeutet, dass man viele Monster, Weltbosse und Dungeons bezwingen muss, um einen seltenen Gegenstand zu erhalten. Manche Items können zum Beispiel auch mit Essenzen hergestellt werden, jedoch dauert das Farmen lange.

Noch seltener sind die Gegenstände, die von wöchentlichen Weltbossen droppen. Darunter gehört auch der Weltboss Queen Bellandir. Sie taucht im Spiel nur einmal pro Woche auf und kann sehr starke Gegenstände droppen. Die Wahrscheinlichkeit, ein Item zu erhalten, steigt, je mehr Schaden die eigene Gruppe dem Weltboss zufügt. Somit ist es äußerst schwierig, an so einen Gegenstand heranzukommen.

Ein glücklicher Spieler schaffte es, die Armbrust von Queen Bellandier zu erhaschen und stellte sie direkt ins Auktionshaus von Throne and Liberty, um sie unter den Mann zu bringen. Laut dem Verkäufer, dauerte es nur fünf Sekunden, um den Gegenstand loszuwerden und ihn um einiges reicher zu machen.

Anschließend suchte er auf Reddit um Rat, was er jetzt mit seinem Vermögen anstellen soll, um seinen Charakter zu verbessern. 40.000 Luzent wären umgerechnet nämlich 650 Euro und damit eine beträchtliche Summe. Doch mit seinem Post löste er unabsichtlich eine Diskussion darüber aus, ob er den Gegenstand zu günstig verkauft hat:

CryoSaucu kann es kaum fassen (via Reddit): „40k Luzent? Mein Bruder, du hättest es für 100k verkaufen können.“

Lohkar_ findet, das Item war fast geschenkt (via Reddit): „Du hättest den Preis verdoppeln sollen, den du bekommen hast. Es für 40k zu verkaufen ist ein Schnäppchen.“

Bulaba0 empfindet den Preis als zu niedrig (via Reddit): „Danke, dass du so großzügig bist und jemandem den Tag versüßt hast. Derjenige bekam eine Armbrust für nur 40.000 Luzent!“

Vediici regt sich über die Kommentare auf (via Reddit): „Ihr wisst schon, dass es verschiedene Server gibt, nur weil das Item auf eurem Server bei 200k ist, heißt das nicht, dass jede Region oder Server diesen Preis hat.“

FantasticCollar7026 scheint den Durchblick zu haben (via Reddit): „Jeder, der den Typen dafür fertig macht, dass er es für 40k verkauft hat, hat offensichtlich selbst keine Ahnung, wie das Auktionshaus funktioniert.“

Einige Spieler haben möglicherweise nicht bedacht, dass sich die Preise in den verschiedenen Regionen stark unterscheiden und letztendlich der Verkaufspreis zählt. Nur weil manche Spieler Unsummen verlangen, heißt es nicht, dass andere Spieler auch gewillt sind, so viel dafür auf den Tisch zu legen.

Wenn ihr wissen wollt, wie ihr sonst noch Free2Play an Luzent kommt oder andere Fragen zu Throne and Liberty habt, dann schaut bei unserer Übersicht vorbei, dort haben wir alle wichtigen Themen für euch aufgelistet, damit ihr keine Informationen mehr verpasst: Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG.