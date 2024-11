Chef des MMORPG Ashes of Creation verwandelt sich in Raidboss, jagt Ex-Entwickler von Blizzard, beschwört Entenküken

In der Alpha 2 des neuen MMORPG Ashes of Creation kam es zu einer denkwürdigen Begegnung, die alle teilnehmenden Spieler für lange Zeit nicht vergessen dürften. Es waren Creative Director Steven Sharif, der ehemalige Blizzard-Entwickler Jason Hall und unzählige Entenküken involviert.

Was ist in der Alpha 2 von Ashes of Creation passiert? Zu den größten Twitch-Streamern, die an den aktuellen Alpha-Wochenenden des MMORPGs teilnehmen, gehört Jason Thor Hall (mit seinem Kanal PirateSoftware). Der Entwickler arbeitete mehr als sechs Jahre bei Blizzard und war an Spielen wie WoW, Starcraft 2, Heroes of the Storm, Hearthstone und Diablo 3 beteiligt.

Am vergangenen Wochenende traf Hall auf dem Alpha-Server von Ashes of Creation auf Steven Sharif, den kreativen Kopf hinter dem MMORPG, der seinen Charakter GMSteven in einen mächtigen Raidboss verwandelt hatte. Gemeinsam mit anderen Testern attackierte Hall den Chef-Entwickler sofort.

Wie ging der Kampf aus? GMSteven schlug zu wie ein Truck und sammelte durch die besiegten Feinde sukzessive Korruption an, wodurch er bei seinem virtuellen Tod besonderen Loot versprach. Entsprechend heiß waren die anderen Spieler darauf, den Creative Director von Intrepid Studios in die Knie zu zwingen.

Und tatsächlich: Nach langem Kampf konnten die Tester den Raidboss gewordenen Entwickler besiegen. Doch damit war der Spaß noch nicht zu Ende! Im öffentlichen Chat schrieb Steven Sharif:

„Auch wenn meine Flamme in diesem Moment erloschen ist, freut euch nicht zu früh, ihr Kreaturen des Schattens und der Dunkelheit. Denn ich bin Verra, das Feuer der Morgenröte, und meine Essenz ist an den Zyklus der Schöpfung selbst gebunden.“

Kurz darauf tauchte der selbsternannte Gott direkt vor Halls Charakter auf, nur um diesen nach einem kurzen Plausch in eine Kammer zu führen. Dort soll der ehemalige Blizzard-Entwickler einen Wunsch äußern. Dieser wünscht sich die Implementierung von Frettchen ins MMORPG, da er selbst eine Auffangstation für die vierbeinigen Racker leitet.

Wie reagiert Steven Sharif auf den Wunsch? Die Antwort des AoC-Entwicklers: „Nun gut, Sterblicher, gestattet mir einen Moment im Fluss der Zeit, um eure Bitte zu prüfen.“ Da diese Prüfung Zeit braucht, so Sharif weiter, schenkte er Hall fürs Erste ein Mount sowie überall im Raum spawnende Entenküken.

Kurz darauf streckte der Creative Director den Charakter und das neue Reittier des ehemaligen Blizzard-Entwicklers mit einem Blitz nieder.

Göttliche Macht macht offensichtlich wankelmütig. Als Halls Alter Ego wieder in der Halle stand, hatten sich die Entenküken vermehrt, als wären sie gut gefütterte Tribbles. Den ganzen Spaß könnt ihr euch auf Twitch ansehen, ab etwa 02:36:13.

Kann so etwas auch in der Live-Version von AoC passieren? Dass Entwickler in dieser direkten Form auf die Spielerfahrung eingreifen, kommt im Normalfall nur während besonderer Testphasen vor – da man hier keinen nachhaltigen Fortschritt zerstören kann. Blizzard hat in der Vergangenheit beispielsweise manch einen Test mit der Beschwörung von Raidbosse ausklingen lassen.

Das bisherige Feedback aus der Alpha 2 ist übrigens recht durchwachsen. Während Bereiche wie Grafik, Musik und das Potenzial gelobt werden, gibt’s wohl auch noch viele Baustellen, denen sich die Entwickler zwingend annehmen müssen: In Alpha 2 von Ashes of Creation trifft Kritik auf Lob – „miserabel“ versus „macht mehr Spaß als vollwertige Spiele“