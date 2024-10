Große MMORPG-Hoffnung Ashes of Creation lässt so viele Spieler wie nie auf die Server – Die sind teils begeistert, teils sehr kritisch

Die Alpha 2 von Ashes of Creation ist offiziell gestartet und es strömen so viele Spieler wie nie zuvor auf die Server des MMORPGs. Und das Beste: Die Tester dürfen frei über ihre Erlebnisse berichten.

Was muss ich zur Alpha 2 wissen? War Ashes of Creation in der ersten Alpha-Testphase noch ein ziemlicher Flickenteppich, gibt es seit dem 25. Oktober 2024 erstmals die Möglichkeit, das MMORPG mit all seinen grundlegenden Funktionen sowie Systemen wie Quests, Nodes, Weltbosse, Open-World-PvP, Handwerk, Mounts und Karawanen zu testen.

Das gilt aber nur, wenn ihr bestimmte Kickstarter- oder Vorbesteller-Pakete für Ashes of Creation gekauft oder über einen anderen Weg den entsprechenden Zugang erhalten habt. Weitere Wellen von Spielern sind für die folgenden Termine geplant:

8. November 2024: Alle Käufer eines First-Wave-Bundles dürfen in die Alpha 2

20. Dezember 2024: Alle Käufer eines Second-Wave-Bundles dürfen in die Alpha 2

1. Mai 2025: Alle Käufer eines Third-Wave-Bundles dürfen in die Alpha 2

In den kommenden Wochen und Monaten stehen Server-Stabilität und -Skalierbarkeit im Fokus der Entwickler. Fürs Erste läuft die Alpha 2 nur an den Wochenenden.

Alle wichtigen Infos zu Ashes of Creation in unter einer Minute:

Alpha-Tester sind hin- und hergerissen

Wie lief der Start der Alpha 2? Ziemlich durchwachsen, tatsächlich. Zuerst mussten die Entwickler die Startzeit der Alpha 2 aufgrund einiger unerwarteter Bugs leicht verschieben (via X). Dann folgten nach dem Start gezielte DDOS-Attacken auf die Game- und Web-Services von Ashes of Creation. Die Server mussten daher für einige Zeit offline genommen werden (via Reddit).

Trotz dieser Startschwierigkeiten konnten diverse Tester am Wochenende laut eigenen Aussagen 20 und mehr Stunden in Verra verbringen und sich damit recht ausgiebig die aktuelle Version der großen MMORPG-Hoffnung anschauen.

Wie bewertet die Community die Alpha 2? Wie unterschiedlich der Ersteindruck der Tester ausfällt, zeigen die Threads von SnooTigers4611 sowie Hopeful_Impression_1, die sich beide als Casual-Spieler beschreiben.

Hopeful_Impression_1 erklärt in seinem umfangreichen Post auf Reddit, dass er trotz diverser Alpha-Macken (Abstürze, Grafikfehler, Bugs) und langen Warteschlangen schon jetzt viel Spaß mit Ashes of Creation habe. Es sei auf die „bestmögliche Art Weise grindy“ und würde sich bei vielen Inhalten ganz wunderbar auf das soziale Miteinander fokussieren.

Nach Tibia, Knight Online und Perfect World besäße AoC alles, was das nächste MMORPG mitbringen müsse, um ihn für mehr als zehn Jahre zu begeistern – so seine aktuelle Einschätzung.

Zum Start der Alpha 2 gab es ein Let’s Play der Entwickler:

Im ebenfalls sehr umfangreichen Thread auf Reddit von SnooTigers4611 findet sich nur wenig Lob: Die Musik sei fantastisch, das Terrain der Welt toll designt, die Kämpfe spaßig genug und die visuellen Animationen sowie Effekte ganz hübsch.

Die Liste an Kritik beziehungsweise an Punkten, die sich seiner Meinung nach dringend verbessern müssen, fällt deutlich länger aus:

Wegfindung der Mobs und Lesbarkeit in den Kämpfen sei ausbaufähig. Das Ausweichen funktioniere nicht korrekt. So sollen gegnerische Nahkampfangriffe sogar noch aus zehn Metern Entfernung treffen.

Die Karte sei trotz ihres hübschen Designs „miserabel“ und es mache keinen Spaß, sie zu benutzen.

Das Chat-System sei im aktuellen Zustand „komplett nutzlos“.

Spielerführung durch Quests soll es nicht geben, seine Gruppe steckt offenbar bei Stufe 7/8 fest, weil es keinen Anhaltspunkt geben soll, wohin sie als Nächstes gehen sollen.

In Ashes of Creation gäbe es aktuell derart wenig Story und Lore, dass sich die Welt enttäuschend generisch anfühle.

Bei Quest-Mobs konkurriere man mit anderen Spielern, wodurch es hart sei, bei Kill-Aufträgen die notwendigen Fortschritte zu erzielen.

Das Open-World-PvP sei aktuell sehr frustrierend: Ein Spieler soll PvP aktiviert und sein Mount getötet haben. Dadurch war er gezwungen, zehn Minuten lang zu Fuß durch die Spielwelt zu rennen. Als er sich wehren wollte, wurde er durch den Korruption-Debuff bestraft. Loswerden konnte er den Effekt offenbar nur durch den Tod seines Charakters, obwohl der Tooltip etwas anderes sagt.

Gibt es noch mehr Feedback? In diversen Threads diskutieren Spieler derzeit über ihre Erfahrungen aus der Alpha 2:

Elegang-Ad-6797 schreibt auf Reddit etwa: „Es liegt noch ein langer Weg vor uns, bis das Spiel den Standards entspricht, die das Team gesetzt hat, aber ich habe Vertrauen, dass sie es schaffen werden. […] Der Spaß, den ich im Spiel hatte, hat mich vergessen lassen, dass ich überhaupt in der Warteschlange warten musste.“

VOX-OPS erklärt auf Reddit: „Ich habe fast 20 Stunden der letzten 48 Stunden mit diesem Spiel verbracht. Ich habe seit 6 Jahren kein Spiel mehr so viel gespielt, es ist verrückt, dass mir dieses Spiel in seinem jetzigen Zustand mehr Spaß macht als vollwertige Spiele.“

deanusMachinus ergänzt zum Mob-Tagging (via Reddit): „Hoffentlich wird die Markierung von Mobs aktualisiert. Das Namensschild wird nicht ausgegraut, sodass man nicht weiß, wer zuerst getroffen hat, was frustrierend ist.“

Was muss ich noch zu Ashes of Creation wissen? Ashes of Creation ist ein Sandbox-MMORPG im Fantasy-Setting, das in einer riesigen Open World spielt. Ihr kämpft gegen Weltbosse und tretet gegeneinander im PvP an. Zudem soll es ein System geben, bei dem ihr Gebiete levelt, dadurch Städte verbessert und Bereiche der Spielwelt verändert – die sogenannten „Nodes“. Die Entwicklung am MMORPG begann bereits 2015. Mehr dazu lest ihr hier: Release, Roadmap, Alpha 2, Klassen, Gameplay, Bezahlmodell – alles Wichtige zum MMORPG Ashes of Creation.