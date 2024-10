Das heißeste neue MMORPG in Entwicklung erlaubt Spielern endlich, ihre Meinung zu sagen

Das MMORPG Ashes of Creation ist für viele Fans von Onlinerollenspiele das spannendste neue MMORPG in Entwicklung: Aber die aktuelle Alpha steht eigentlich unter NDA – Spieler durften zwar reinschauen, aber öffentlich nicht über das Spiel reden. Dieses Verbot hat der Boss Steven Sharif jetzt gelockert.

Was ist der Stand bei Ashes of Creation? Das MMORPG Ashes of Creation ist aktuell in der Alpha-1. Die Server sind immer mal wieder offen.

Die Spieler stehen in dieser Phase aber eigentlich unter einer Verschwiegenheits-Vereinbarung, unter einem NDA: Sie dürfen zwar spielen, aber nicht öffentlich über das Spiel sprechen. Wer in die Alpha will, muss sich den Zutritt teuer erkaufen.

Wer sich nicht in die Alpha einkauft, ist für Informationen auf die Ansagen der Entwickler und ihre Streams angewiesen. Doch dieses NDA wurde jetzt für die Alpha-1 aufgehoben. Daher reden Spieler nun offen.

Spieler loben die Grafik von Ashes of Creation, aber viele kritisieren den Kampf

Das ist der allgemeine Eindruck: In einem reddit-Thread fassen Spieler aus der Alpha ihre Meinung zusammen:

Allgemein wird das Spiel aktuell als noch sehr unfertig beschrieben. Die Einschätzung ist sogar: Die Verschwiegenheits-Vereinbarung wurde zu früh gelockert, man hätte warten sollen, bis einige Hauptzonen einen anständigen Content-Loop hätten.

Die Gebiete werden als groß beschrieben, vor allem die Flusslande seien ähnlich groß wie der Kontinent Kalimdor in WoW. Ein Spieler sagt,

er sei die äußeren Grenzen der Flusslande abgelaufen und habe dafür 89 Minuten gebraucht

für Kalimdor in WoW habe er 112 Minuten gebraucht.

Der Kampf in Ahses of Creation gehe in eine gute Richtung, es sei aber Tab-Target-Combat und kein Actionkampfsystem:

Wenn Ihr Action-Kampf mögt (wie ich, oder Hybrid) dann wird das Spiel eine Enttäuschung in seinem aktuellen Stadium zu bringen.

Wenn Ihr Guild Wars-Kämpfe (Hybrid) mochten, werdet ihr dieses Spiel nicht mögen. Das ist das Gefühl, das ich persönlich habe.

Die Grafik wird allgemein gelobt und als gelungen herausgestellt.

Ein Spieler erklärt; man solle kein Questen wie in WoW erwarten. In Ashes of Creation lohnten sich Quests kaum, man suche sich einfach eine Gruppe und grinde Mobs.

Spieler loben die respektable Leistung, gehen aber von viel Kritik aus

Kommt das Spiel denn voran? Ja, aber eben auf Alpha-Niveau. Ein Spieler erklärt: Die Alpha litt lange unter einer Reihe von großen technischen Problemen: unter Crashes, Stabilitäts-Problemen und anderen Nervereien. All diese Probleme seien in den letzten Udpates gefixt worden.

Auch die Grafik wird als großartig beschrieben – aber viele stören sich offenbar daran, dass ein Spiel, das so gut aussieht, kein modernes Kampfsystem nutzt, sondern auf ein Tab-Targeting setzt:

Das heißt, es ist noch kein richtiges Spiel. Es gibt nicht viel zu tun, außer Fehlerberichte zu schreiben. Meine zynische Vermutung ist, dass sie A2 nur auf den Markt bringen, um Kickstarter-Versprechen zu erfüllen. Ich denke, dass die Server-Stresstests, die wir in A1 durchgeführt haben, hilfreiche Daten waren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Arbeitskraft, die in den Start von A2 gesteckt wird, zu diesem Zeitpunkt lohnt.



Spieler machen aber auch deutlich: Das Game habe im Moment eine gute Grundlage für ein Spiel. Es sei aber definitiv noch eine Alpha und fühle sich so an. Man solle bei Ashes of Creation aktuell kein fertiges Spiel erwarten. Die allgemeine Meinung ist: Es war eigentlich noch zu früh, um das NDA aufzuheben. Man geht davon aus, dass beim Wechsel in die Alpha, am 25. Oktober viel Kritik auf das MMORPG einprasseln wird: Ashes of Creation: Release, Roadmap, Alpha 2, Klassen, Gameplay, Bezahlmodell – alles Wichtige zum MMORPG von Steven Sharif