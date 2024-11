Spieler aus WoW arbeitet 8 Jahre an einem Erfolg, sichert sich Mount, das nur wenige besitzen

Es gibt in World of Warcraft einige Erfolge, die auch nach all den Jahren extrem schwer zu bekommen sind. Umso schöner ist es, wenn sich der Grind nach all der Zeit auszahlt und man sein Ziel erreicht.

Was ist das für ein Erfolg? Auf Reddit berichtet ShizunEnjoyer voller Stolz, dass er seit der WoW-Erweiterung Legion am Erfolg „100 ehrfürchtige Fraktionen“ gearbeitet hat. Am 5. November 2024 konnte er das Ziel endlich erreichen und sich so den Titel „Hochverehrter“ sowie das Mount Reinherzrenner sichern.

Mit jeder Erweiterung, die für World of Warcraft erscheint, wird es zwar leichter, diesen Erfolg zu meistern – da immer neue Fraktionen ins Spiel kommen, die man auf Ehrfürchtig bringen kann. Doch gibt’s weiterhin vergleichbar wenige Azeroth-Helden, die sich dem Ruf-Grind über die Jahre vollkommen hingegeben haben.

Mit der aktuellen Erweiterung The War Within sind wieder neue Fraktionen ins Spiel gekommen.

Hart verdientes Reittier

Wie aufwendig ist der Erfolg? In unserem Special zu den schwierigsten Erfolgen aus WoW ist „100 ehrfürchtige Fraktionen“ seinerzeit auf Platz 2 gelandet, noch vor „Am Rande des Wahnsinns“ und „Erringt 250.000 ehrenhafte Siege“.

Der Grund dafür ist schnell erklärt: Bei vielen Fraktionen erwartet euch ein langer Grind, um den Rang Ehrfürchtig zu erreichen. Das bei 100 Gemeinschaften zu schaffen, bedeutet in jedem Fall, dass ihr euch mit ganz unterschiedlichen Inhalten auseinandersetzen müsst, wie PvP, Dungeons, Raids oder Dailys.

Wie viele Spieler diesen Erfolg bisher erhalten konnten, ist mangels offizieller Statistiken von Blizzard unklar. Laut der Kurzübersicht zum Reinherzrenner auf wowhead.com haben dort jedoch nur 5 Prozent der Profile das Mount in ihrer Sammlung. Außerdem gibt’s immer wieder Diskussionen darüber, wie aufwendig der Erfolg an sich ist, etwa hier auf Reddit.

Wie reagiert die Community auf den Post? Viele Spieler feiern den Erfolg von ShizunEnjoyer, mit mehr als 3.000 Upvotes und über 125 Kommentaren. Für einige WoW-Fans ist das sogar ein Anstoß gewesen, selbst noch einmal zu checken, wie weit sie von den 100 Fraktionen weg sind.

GCrab789 schreibt auf Reddit: „Dieser Beitrag veranlasste mich zu überprüfen, wie nah ich dran war, da ich seit ein paar Jahren nicht mehr daran gearbeitet hatte. Ich war 1 Fraktion entfernt und konnte mit 4 Quest die Aufgabe beenden. Das wird für eine Weile mein neues Lieblingsreittier sein. Gratulation an dich!“

ToySoldierArt gratuliert auf Reddit: „Großes Lob dafür, ich habe bisher nur 2 Reinherzrenner im Spiel gesehen und beide Male habe ich dem Besitzer gratuliert.“

R00K22 schreibt auf Reddit: „Die Tatsache, dass dies ein seltenes Reittier ist und es einen Shadowlands-Reskin davon gibt, nervt. 🙁 Trotzdem Glückwunsch!“

splitfinity ist nah dran, aber doch so weit weg (via Reddit): „Ich sitze schon seit ein paar Jahren bei 96 Fraktionen. Ich kriege einfach die letzten 4 nicht hin.“

Auf welchen WoW-Erfolg seid ihr besonders stolz? Welche Achievements wollt ihr unbedingt noch meistern? Verratet es in den Kommentaren! Übrigens ist der Reinherzrenner nur eines von 1.210 Mounts im Spiel. Wer an diese Marke auch nur annähernd herankommt, darf sich ebenfalls freuen: 408 Versuche für Grabschleicher, doch ist das nur ein Mount von 1.000, die ein Spieler nach 20 Jahren WoW besitzt