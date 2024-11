Chef von Riot mit Update zum MMORPG zu League of Legends, Community witzelt über möglichen Release-Termin

Seit der Ankündigung des Neustarts für das MMORPG zu League of Legends gab’s jetzt von Riot-Chef Marc Merill die erste offizielle Wasserstandsmeldung für das ambitionierte Projekt.

Was verrät der Chef-Entwickler? Marc Merrill – seines Zeichens Mitgründer, Chief Product Officer und Co-Chairman bei Riot Games – gab bei den Worlds Finals 2024 von League of Legends ein erstes Update zum LoL-MMORPG seit der Ankündigung des Neustarts für das Projekt im März 2024.

Von Moderator Caedrel auf das MMO angesprochen, erklärte Merrill (via YouTube): „Wir arbeiten hart daran. Es ist das Projekt, in das ich aktuell den größten Teil meiner Zeit stecke. Ich glaube, dass das Team jetzt eine großartige Richtung eingeschlagen hat und dass es viel Momentum aufbauen konnte. Wir wissen genau, wie groß die Erwartungen an uns sind, und wir setzen alles daran, nicht zu enttäuschen.“

Nicht mehr für das LoL-MMO verantwortlich ist Greg „Ghostcrawler“ Street, der mittlerweile mit seinem eigenen Studio am MMORPG „Ghost“ arbeitet.

Entwickler von MoP Remix arbeitet jetzt am LoL-MMO

Wie reagiert die Community auf das Update? Aufgrund des Neustarts und der bekanntlich sehr langen Entwicklungszeiten von MMORPGs blicken diverse Spieler mit einem Augenzwinkern auf einen möglichen Release-Termin. Andere sind einfach froh, dass das Projekt nach den jüngsten Entlassungen nicht auf Eis gelegt wurde.

DavidCFalcon schreibt auf Reddit: „Wir sehen uns in 5 Jahren für den Pre-Alpha-Zugang.“

cl0ud holt sich viele Upvotes auf Reddit: „Mark: Das MMO kommt, wenn Faker in Rente geht. Faker im Jahr 2045: Meinen 20. Titel widme ich meinem Sohn.“

3xi1e erklärt auf YouTube: „Das ist gut zu hören, ich frage mich, warum es dafür kein Update gab, es schien, als wäre das Projekt tot.“

Orimasuta ist froh über die Klarstellung (via Reddit): „Ich habe viele Leute gesehen, die sagten, es sei gecancelt worden, also denke ich, dass es gut war, das zu klären.“

thirex erinnert auf Reddit daran: „Sie haben gerade Orlando Salvatore eingestellt, den Mann hinter Plunderstorm und MoP Remix von WoW. Auf seinem Twitter-Account steht Engineering Manager @RiotGames für das MMO.“ Den Beleg findet ihr auf X.

Was ist noch bekannt zum LoL-MMORPG? Aufgrund des Neustarts ist weiterhin unklar, was von all den Infos, die Ghostcrawler über die vergangenen Jahre hinweg zum MMORPG-Projekt verraten hatte, überhaupt noch gültig ist. Beim Neustart erklärten die Verantwortlichen nämlich, dass man sich deutlich von aktuellen Genre-Vertretern unterscheiden möchte.

Dank einiger Stellenausschreibungen aus dem Oktober 2024 wissen wir zudem, dass Veteranen für das Team gesucht werden und dass man weiterhin ambitionierte Pläne verfolgt. Mehr dazu erfahrt ihr in dieser Meldung: Das LoL-MMO lebt, sucht Veteranen für Entwicklung, soll „Millionen von Spielern auf der ganzen Welt begeistern“