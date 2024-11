Endlich erklärt Throne and Liberty, warum ihr bei Weltbossen bisher keinen epischen Loot bekommen habt

Gehört ihr zu den Spielern, die aus den besiegten Weltbossen aus Throne and Liberty bisher noch nie einen epischen Gegenstand gezogen haben? Amazon Games erklärt jetzt die Loot-Regeln im Detail.

Was ist mit den Loot von Weltbossen? Seit dem Launch von Throne and Liberty beschweren sich Spieler immer wieder über die geringen Drop-Chancen der Weltbosse. Selbst bei regelmäßiger Teilnahme konnten viele bislang nicht ein episches Beutestück mit nach Hause nehmen. Daher kündigte Amazon Games mehrere Maßnahmen an:

Maßnahme 1 (bereits live): Für friedvolle Weltbosse wird es in Zukunft mehr Portale geben, um die Spieler auf mehr Versionen des Kampfes aufzuteilen und so mehr Loot unters Volk zu bringen.

Maßnahme 2 (bereits live): In der Belohnungstruhe für die Teilnahme an einem Weltboss kann mit etwas Glück eine zusätzliche Beutetruhe liegen, über die ihr euch einen der epischen Drops des jeweiligen Weltbosses aussuchen könnt.

Maßnahme 3: In einem Artikel möchten die Entwickler im Detail erklären, wie die Loot-Verteilung bei Weltbossen und anderen Inhalten funktioniert.

Der Launch-Trailer zu Throne and Liberty:

Regelwerk für jede Lebenslage

Was ist mit dem Artikel? Genau der ist seit kurzer Zeit online (via playthroneandliberty.com). Im Folgenden fassen wir euch das Wichtigste zusammen.

Loot-Regeln für friedliche Weltbosse und Gilden-Raids

Wenn ein Boss im Friedensmodus stirbt, wird der Loot nach dem individuellen Beitrag aller Spieler verteilt. Ihr müsst also einen Mindestbeitrag leisten, um Beute vom Boss erhalten zu können, wobei es zwei Arten von Loot gibt:

Beitragsbeute: Jeder Gegenstand wird nach dem Zufallsprinzip verteilt, je nach individuellem Beitrag.

Zufällige Drops: Jeder Gegenstand wird nach dem Zufallsprinzip an Spieler vergeben, die keinen der Beitrags-Drops erhalten haben.

Beispiel: Ein Weltboss lässt folgende Beute fallen, wenn er besiegt wird:

Beitragsdrop: 1x Schwert, 1x Maske, 1.000 Sollant

Zufällige Drops: 1x Stiefel

Angenommen, ihr erfüllt den angeforderten Mindestbeitrag: Wenn euer Beitrag 3 Prozent der Gesamtsumme beträgt, habt ihr eine Chance von 3 Prozent, das Schwert oder die Maske zu erhalten. Alle Teilnehmer des Kampfes, die den Mindestbeitrag geleistet haben, haben zudem die gleiche Chance, die Stiefel zu bekommen, unabhängig vom Gesamtbeitrag. Ihr könnt in jedem Fall nur einen Drop erhalten.

Je größer euer Beitrag bei einem Weltboss-Kampf, desto höher die Chance auf Loot.

Loot-Regeln für PvP-Weltbosse

Bei Welt- und Erzbossen im Konfliktmodus wird die Beute in einem zweistufigen Verfahren vergeben. Zuerst wird die Beute einer Gilde zugewiesen und dann den Spielern innerhalb der Gilde. Dabei ergibt sich bei jeder Gilde die Chance auf Loot über die Summe des Beitrags, den alle Mitglieder geleistet haben.

Beachtet: Durch das Sterben im Kampf (auch durch einen anderen Spieler) verliert ein Charakter 70 Prozent seines bisher erzielten individuellen Beitrags, was letztlich auch den Gildenbeitrag senkt.

Klar, dass es auch hier einen Mindestbeitrag gibt, den eine Gilde erfüllen muss, damit ihr Beitrag gewertet wird. Die Verteilung der Beutegegenstände erfolgt schließlich nach dem Zufallsprinzip entsprechend dem Gildenbeitrag. Sobald einer Gilde ein Beutestück zugewiesen wurde, haben alle teilnehmenden Spieler innerhalb der Gilde die gleiche Chance, den Gegenstand zu erhalten.

Beispiel: Ein Boss lässt die folgende Beute fallen:

Drops: 1x Schwert, 1x Maske, 1000 Sollant

Wenn die Spieler A, B und C jeweils 10 %, 15 % und 20 % beitragen und alle derselben Gilde angehören, beträgt der Gesamtbeitrag der Gilde 45 %. Das bedeutet, dass die Gilde eine Chance von 45 % hat, das Schwert und die Maske zu bekommen. Wenn die Gilde die Maske erhält, haben die Spieler A, B und C die gleiche Chance, sie zu bekommen.

In den Koop-Dungeons von Throne and Liberty gelten dieselben Loot-Regeln wie beim Farmen.

Loot-Regeln für andere Inhalte der Welt

Beim Farmen in der offenen Welt oder in Abgrund-Dungeons, bei Quests, Verträgen, dynamischen Events und dem Gegner-Loot aus Koop-Dungeons gelten andere Regeln:

Wenn ein Feind getötet wird, wird die Beute dem Spieler zugewiesen, der dem Feind als Erster Schaden zugefügt hat.

Befindet sich der Spieler in einer Gruppe, wird die Beute stattdessen der Gruppe des Spielers zugewiesen. In diesem Fall werden die Beutestücke des Gegners mit der gleichen Wahrscheinlichkeit an alle Gruppenmitglieder verteilt. Ausnahme: Ein Gruppenmitglied befindet sich zu weit weg und hat nicht in den Kampf eingegriffen.

Alle Gegenstände, Sollant und Erfahrung werden nach Möglichkeit gleichmäßig verteilt. Beispiel: Wenn es 10 Gegenstände für eine Gruppe von 5 Spielern gibt, erhält jeder Spieler 2 Gegenstände. Wenn eine gleichmäßige Verteilung nicht möglich ist, verteilt das System die zusätzliche Beute nach dem Zufallsprinzip.

Was haltet ihr von diesen Loot-Regeln? Würdet ihr euch Änderungen wünschen? Verratet es in den Kommentaren. Was Amazon Games und NCSoft noch für das MMORPG planen, erfahrt ihr in diesem Artikel: Throne and Liberty kündigt „großartige Änderungen“ an, bekommt dafür viel Lob aus der Community