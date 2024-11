Das MMORPG zu Herr der Ringe hat seine 11. Erweiterung, führt euch zum Ursprung alles Bösen

Die mittlerweile 11. Erweiterung von Herr der Ringe Online hört auf den Namen Morgoths Vermächtnis. Seit gestern können Spieler in das neue Abenteuer eintauchen und sich dem Herrn alles Bösen stellen. Ein neuer Launch-Trailer gibt erste Eindrücke.

Was zeigt der Trailer? Der Launch-Trailer beginnt mit einem Ritt über weite Wiesen, bevor es direkt zur Sache geht. Untote erheben sich und stellen mutige Abenteurer vor neue Herausforderungen. Der Blick schweift über die neuen Gebiete – die Lande von Nah-Harad. Diese befinden sich im Osten von Umbar und lassen Spieler die Gegenden von Shagâna erkunden.

Epische Kämpfe und düstere Gegner werden gezeigt, die nur darauf warten, von euch besiegt zu werden. Vielleicht wollt ihr euch auf die Seite der Einheimischen schlagen, denn euch erwartet das Vermächtnis von Morgoth und der Ursprung alles Bösen.

Ein düsterer Albtraum erwartet euch

Was bringt die Erweiterung? Morgoths Vermächtnis setzt die Geschichte von „Das Lied von Wellen und Wind“ fort (diese könnt ihr auf lotro-wiki.com noch einmal nachlesen) und bringt euch von Umbar in die Wüste von Harad. Von dort an erwarten euch sengende Wüsten, düstere Sümpfe und versteinerte Wälder.

Ebenso warten neue Gegnertypen, Sammlerstücke und über 350 neue Aufgaben darauf, von euch gesammelt und gelöst zu werden. Dabei könnt ihr beispielsweise Verräter quer durch die neue Erweiterung jagen, neue Bündnisse schmieden oder alte Geheimnisse lösen. Doch die Zeit rennt und ein düsteres Übel bedroht Mittelerde.

Wer ist eigentlich Morgoth? Um das Ausmaß der Bedrohung in der neuen Erweiterung zu begreifen, ist es wichtig zu wissen, wer eurer Widersacher ist. Morgoths Name ist Sindarin und bedeutet so viel wie „Schwarzer Feind“, manchen ist er aber auch als Melkor bekannt.

Er war ursprünglich einer der Ainur (mehr dazu könnt ihr bei lotr.fandom.com nachlesen) bis er sich seinen Allmachtswünschen hingab und die Menschen und Elben in den Krieg stürzte. Er wollte Alleinherrscher von Mittelerde sein und erhielt durch seine Gräueltaten in Arda den Titel „Herr alles Bösen“. Und diesem Übel gilt es, sich in Morgoths Vermächtnis entgegenzustellen.

Wer auf der Suche nach neuem Gaming-Input zum Franchise ist, kommt an dem geplanten MMORPG zu Herr der Ringe von Amazon Games nicht vorbei. Neue Infos dazu sind allerdings rar gesät. Im Rahmen der gamescom 2024 sprach Christoph Hartmann, Vice President von Amazon Games, über den Status des Spiels.