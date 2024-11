New World Aeternum: Server Status und Wartung am 6. November 2024 für Update 1.1.2 – Patch Notes

Am 06. November 2024 gehen die Server von New World Aeternum kurzzeitig offline, um Update 1.1.2 aufzuspielen. MeinMMO verrät euch, ab wann ihr wieder zocken könnt. Außerdem gibt’s hier die Patch Notes.

Was muss ich zur Wartung wissen? Die Server sind um 8:00 Uhr offline gegangen und die Wartungsphase soll etwa zwei Stunden lang andauern. Voraussichtlich könnt ihr also ab 10:00 Uhr wieder die Welt von Aeternum unsicher machen.

MeinMMO checkt für euch aber auch regelmäßig den Status der Server und aktualisiert diese Meldung, sobald die Wartung abgeschlossen ist. Der Grund für die Downtime: Update 1.1.2 geht heute live. Die offiziellen Patch Notes findet ihr nach dem Launch-Trailer von New World Aeternum.

Offizielle Patch Notes für Update 1.1.2

Die folgenden Anpassungen und Neuerungen landen mit Update 1.1.2 auf den Liveservern von New World Aeternum:

Welterfahrung

Ein Problem wurde behoben, wodurch Spieler in der Zone „Verfluchter Nebel“ mehr PvP-Erfahrung erhalten haben als vorgesehen.

Ein Problem wurde behoben, wodurch Spieler bei der Quest „Skriptorenprüfung“ (Syndikat) keine Fortschritte gemacht haben und somit nicht im Fraktionsrang aufsteigen konnten.

Ein Problem wurde behoben, das dazu geführt hat, dass einige wiederholbare Expeditionsquests nicht zur Aufgaben der Saisonreise „Wiederholungstäter“ beigetragen haben.

Ein Problem wurde behoben, wodurch Spieler in bestimmte Gegenstände verschoben wurden, wenn sie beim Springen auf Menüs zugegriffen haben.

Rendering

PC DX12 Beta Client: FSR-Modus mit nativer Auflösung und TAA (Temporal Anti-Aliasing) wurde hinzugefügt FSR-Schärferegelung wurde hinzugefügt Verbesserte Stabilität unseres DX12-Renderers

FSR – Konsole/PC DX12: Verbesserte visuelle Qualität der FSR- Skalierung Fehler beim Rendern, die beim Hochskalieren von FSR auftreten konnten, wurden behoben

Es wurde ein Problem behoben, bei dem emittierende Materialien nicht richtig dargestellt wurden, wodurch mehrere Waffen unbeabsichtigt blau geleuchtet haben.

Ein Problem wurde behoben, bei dem einige Waffeneffekte übermäßig übertrieben dargestellt wurden, besonders in intensiven Kampfszenarien.

Das Problem der flackernden Tiefenschärfe bei bestimmten Lichtverhältnissen (besonders auffällig bei Spielszenen) wurde behoben.

Wichtige Korrekturen

Wir haben einen seltenen Fehler gefunden und behoben, der auftreten konnte, wenn der Client eines Spielers eine beschädigte Installation hatte, die dazu führte, dass bestimmte Texturdateien ungültig waren. In diesen Fällen zeigen wir eine weiße Textur an, die es den Spielern ermöglicht, das Spiel fortzusetzen. Spielern, die diese weiße Textur sehen, empfehlen wir, ihre Installationsdateien zu überprüfen, um frühere Installationsprobleme zu beheben.

Ein Problem wurde behoben, wodurch Spieler auf dem PC nicht weiterkamen, wenn sie die Quest „Alte Wunden“ vor der Veröffentlichung von New World: Aeternum zum Einreichen bereit hatten.

Ein Problem wurde behoben, das dazu geführt hat, dass die Benutzeroberfläche am Ende des Spiels in der 3-gegen-3-Arena nicht richtig angezeigt wurde.

Was muss ich zu New World Aeternum wissen? Hierbei handelt es sich um eine in allen Bereichen angepasste Version des MMORPGs von Amazon Games aus dem Jahr 2021, das erstmals auch auf PlayStation 5 sowie Xbox Series spielbar ist.

Durch die Änderungen besitzt New World einen größeren Fokus auf die Einzelspieler-Erfahrung während der Story-Kampagne und im Endgame. Im Kern ist das Spiel aber weiterhin ein MMORPG mit Raids, Dungeons, PvP und vielem mehr. Alles Weitere erfahrt ihr hier: New World Aeternum erscheint – Das ist alles neu mit der Season of Opportunity