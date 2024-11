Die Top 7 der Mobile-MMORPGs im Jahr 2024

Albion Online ist ein Sandbox-Online-Rollenspiel des deutschen Entwicklers Sandbox Interactive aus Berlin. In Albion Online könnt ihr all eure Sandbox-Gelüste f...

Tower of Fantasy ist ein Action-MMO mit offener Welt und MMORPG-Elementen, wie Gilden. Das Spiel war in China bereits ein Riesen-Hit und ist am 11.08.2022 auch ...

War etwas für euch dabei oder zockt ihr bereits eins der Spiele auf der Liste? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Seid ihr aktuell auf der Suche nach eurem nächsten Lieblings-MMORPG auf dem PC, lohnt sich ein Blick in diesen Artikel: Die 10 besten MMORPGs 2024 – Welches passt zu mir?

In dieser Liste solltet ihr fündig werden, egal ob ihr es lieber klassisch mögt, auf actiongeladene Kämpfe und schicke Grafik abfahrt oder auf der Suche nach einer Hardcore-Erfahrung seid. Viele dieser Spiele gibt es zudem sowohl für Mobile-Geräte als auch für den PC, ihr könnt sie also auf beiden Plattformen spielen.

Spielt ihr gerne MMORPGs, seid aber oft unterwegs, bietet sich ein Mobile-MMORPG an. Davon gibt es allerdings recht viele und nicht jedes ist eure Zeit auch wert. Auf YouTube stellen wir euch daher unsere Top 7 vor, in die ihr euch jetzt schon stürzen könnt.

