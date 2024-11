Spieler aus WoW schafft etwas, dass es seit Jahren nicht gab, legt aktuellen Raidboss auf Heroisch solo

11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Release: 11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Was macht diesen Erfolg so besonders? Laut icy-veins.com soll es etwa sieben Jahre her sein, dass ein Spieler einen Raidboss der aktuellen Tier-Stufe auf dem Schwierigkeitsgrad Heroisch bezwingen konnte. Während der Erweiterung Legion gelang dieses Kunststück der WoW-Legende Rextroy wohl bei gleich mehreren Bossen.

In WoW könnt ihr den aktuellen Raid jetzt selbst nerfen – So geht’s

Zu wenig Gold in World of Warcraft? Spieler klagen über zu hohe Kosten

Wie ist das möglich? Der Spieler Venn hat es sich mit seinem Blut-Todesritter zur Aufgabe gemacht, aktuelle Raidbosse aus WoW: The War Within solo zu bezwingen. Vor knapp zwei Wochen musste bereits die normale Version von Rasha’nan dran glauben, jetzt folgte die noch einmal deutlich knackigere heroische Variante des Fieslings aus dem Palast der Nerub’ar .

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to