12 der bekanntesten Spieler aus World of Warcraft

In den vergangenen knapp 20 Jahren konnten sich vereinzelte Spieler aus World of Warcraft über die Grenzen von Azeroth hinaus einen Namen machen. MeinMMO stellt euch einige der bekanntesten Helden und Schurken aus WoW vor, die nicht von Blizzard erdacht worden sind.

World of Warcraft blickt auf zwei turbulente Dekaden zurück, in denen das MMORPG von Blizzard den Mainstream erobern, sich einen festen Platz in der Popkultur sichern und zum – von der MeinMMO-Community gewählten – besten Online-Rollenspiel aller Zeiten für PC und Konsole erheben konnte.

Wer WoW in dieser Zeit begleitet hat, wurde Zeuge unvergesslicher Momente, in denen ikonische Helden beziehungsweise Schurken wie Thrall, Arthas beziehungsweise der Lichkönig, Illidan, Jaina und Co. im Rampenlicht standen.

Die vielen Jahre haben aber auch einige Spieler hervorgebracht, die sich mit ihren Taten einen Namen machen konnten. In diesem Special stellt euch MeinMMO einige der bekanntesten Persönlichkeiten aus der WoW-Community vor.

WoW wurde in der Vergangenheit schon oft für tot erklärt:

Leeroy Jenkins

Im Mai 2005 stürmte ein gewisser Leeroy Jenkins in einen Raum voller Dracheneier und sorgte so für den berühmtesten Wipe der Geschichte von World of Warcraft, festgehalten in einem fast drei Minuten langen Clip, der über die Dekaden viele Millionen Zuschauer ansammeln konnte.

Aus dem launigen Video entwickelte sich eines der bekanntesten Memes aus dem Gaming-Bereich, mit Anspielungen und Referenzen in anderen Blizzard-Spielen, aber auch in fremden Medien wie Mass Effect, How I Met Your Mother, My Name is Earl oder Psych. Sogar das US-amerikanische Militär nutzte den Clip immer wieder als Aufhänger für Studien.

Dass Leeroy Jenkins auch heute noch zu begeistern weiß, zeigt unsere News aus dem März 2024: 20 Jahre später geht Leeroy Jenkins erneut viral: Professor nutzt berühmtes WoW-Meme in Vorlesung.

Doubleagent

Es gibt kaum einen anderen WoW-Spieler, über den MeinMMO so oft berichtet hat. Der neutrale Pandare Doubleagent weigerte sich während Mists of Pandaria, eine der beiden Fraktionen zu wählen. Stattdessen blieb er einfach auf der riesigen Schildkröte und levelte friedlich vor sich hin – über das Sammeln von Kräutern und Erzen.

Was wie eine kurzfristige Schnapsidee klingt, hat sich zu einem Projekt entwickelt, das mittlerweile viele Jahre läuft. Auch zu Beginn von Dragonflight war Doubleagent am Start, um die neue, alte Höchststufe von 70 zu erreichen. Zwölf Tage nach dem Launch der Erweiterung war es bereits so weit. Zu dem Zeitpunkt kam der Pandare auf eine Gesamtspielzeit von 212 Tagen und 22 Stunden.

Onkel Barlow

Wer kennt ihn noch, Barlows wunderbaren WoW-Blog zu allen Klassen der World of Warcraft, aber auch zu besonderen Themen wie Random-Dungeons, dem LFR-Tool oder Classic-Servern? Sprüche wie „Der Heal war eigentlich durch“ oder „Ey Alter, deine Mutter skillt Improved Sap!“ haben sich ins Hirn einer ganzen (deutschsprachigen) WoW-Generation eingebrannt. Alle Folgen finden sich bis heute auf YouTube.

Der sympathische Glatzkopf, der so großartig die Klischees aus Azeroth durch den Kakao zieht, hört übrigens auf den Namen Georg Zaal und hat in seiner Karriere noch viel mehr gemacht. Er war Redakteur bei GIGA und SuperGamesTV, der Erzähler von Allimania (via allimania.fandom.com) und natürlich Podcaster beim „Podcast ohne (richtigen) Namen“ (via acast.com).